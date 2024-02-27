Компанію буряку складе кисленьке яблуко та свіжий огірок. Традиційно такий салат заправляють сметаною.
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Фінський салат з буряка
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте та вимийте буряки, розріжте навпіл, покладіть у каструлю та залийте водою, щоб вона покрила їх повністю. Варіть на середньому вогні до готовності. Воду, в якій варилися буряки, процідіть.
- Очистьте та вимийте картоплю й моркву. Зваріть овочі до готовності.
- Тим часом почистьте і наріжте кубиками цибулю. Помитий огірок та яблука також подрібніть кубиками.
- Те ж саме зробіть з усіма відвареними овочами. Змішайте всі інгредієнти у мисці, посоліть та поперчіть.
- До сметани додайте 2 столові ложки бурякового відвару та добре перемішайте. Заправте цим соусом салат.