Компанію буряку складе кисленьке яблуко та свіжий огірок. Традиційно такий салат заправляють сметаною.

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Фінський салат з буряка

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте та вимийте буряки, розріжте навпіл, покладіть у каструлю та залийте водою, щоб вона покрила їх повністю. Варіть на середньому вогні до готовності. Воду, в якій варилися буряки, процідіть.
  2. Очистьте та вимийте картоплю й моркву. Зваріть овочі до готовності.
  3. Тим часом почистьте і наріжте кубиками цибулю. Помитий огірок та яблука також подрібніть кубиками.
  4. Те ж саме зробіть з усіма відвареними овочами. Змішайте всі інгредієнти у мисці, посоліть та поперчіть.
  5. До сметани додайте 2 столові ложки бурякового відвару та добре перемішайте. Заправте цим соусом салат.