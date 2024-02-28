Смачнюща вечеря, що збереже ваш гаманець: готуємо картопляні кораблики у духовці

28 лютого 2024, 00:15
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Джерело:

albik.food

Ідеальну вечерю можна приготувати всього з двох інгредієнтів. Спробуйте запекти картопляні кораблики.

У цьому рецепті немає часнику чи цибулі. Однак можете спробувати їх додати – буде ще ароматніше.

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Кораблики з картоплі та сала

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів сала;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте сало на шматочки та посоліть.
  2. Дуже добре помийте картоплю, розріжте кожну навпіл та додайте улюблені спеції.
  3. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  4. Дістаньте, викладіть на картоплю вже посолене сало і поставте запікатися ще на 40 хвилин. Готовність картоплі перевіряйте зубочисткою.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати фінський салат з буряка. Він чудово пасуватиме до цих корабликів.
Автор: Ольга Котів