Ті, що пам'ятаються з дитинства: картопляні зрази з курятиною

Щоб поринути в минуле, а саме в час, коли ми були малими і безтурботними не обов'язково щоразу гортати сторінки сімейного фотоальбому. Достатньо приготувати страву, яку готували мамині руки.

Картопляні зрази – проста та ситна страва української кухні, яку точно готували нам в дитинстві. За основу завжди беруть картопляне пюре, можна і вчорашнє, а от начинки бувають різні.

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Особливо смакують зрази в сметанному соусі з грибочками. Хтось любить їх з печінкою та смаженою цибулею, а ми з курячим фаршем, чи навіть відвареним м’ясом після бульйону.

Рецепт картопляних зраз з курятиною

Час: 40 – 45 хвилин

40 – 45 хвилин Порції: 4 – 6

– 500 грамів картоплі;– 1 куряче яйце;– 70 – 90 грамів пшеничного борошна;– 50 грамів вершкового масла;– сіль;– чорний мелений перець– 250 грамів відварної курятини (фарш).

Приготування:

Картоплю в мундирах відварюємо до готовності. Після варки чистимо, додаємо вершкове масло, сіль та перець і робимо пюре. Воно має бути сухе.⠀

Після того, як пюре трішки охолоне додаємо борошно і яйце. Також в тісто можна додати улюблені спеції: мускатний горіх.

Ділимо масу на 5 рівних частин і кладемо на стільницю присипану.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажимо зрази до готовності та подаємо зі сметаною чи з грибним соусом.

Смачного!