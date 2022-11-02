Ті, що пам'ятаються з дитинства: картопляні зрази з курятиною
2 листопада 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Щоб поринути в минуле, а саме в час, коли ми були малими і безтурботними не обов'язково щоразу гортати сторінки сімейного фотоальбому. Достатньо приготувати страву, яку готували мамині руки.
Картопляні зрази – проста та ситна страва української кухні, яку точно готували нам в дитинстві. За основу завжди беруть картопляне пюре, можна і вчорашнє, а от начинки бувають різні.
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Особливо смакують зрази в сметанному соусі з грибочками. Хтось любить їх з печінкою та смаженою цибулею, а ми з курячим фаршем, чи навіть відвареним м’ясом після бульйону.
Рецепт картопляних зраз з курятиною
- Час: 40 – 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 500 грамів картоплі;
– 1 куряче яйце;
– 70 – 90 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль;
– чорний мелений перець
– 250 грамів відварної курятини (фарш).
Приготування:
- Картоплю в мундирах відварюємо до готовності. Після варки чистимо, додаємо вершкове масло, сіль та перець і робимо пюре. Воно має бути сухе.⠀
- Після того, як пюре трішки охолоне додаємо борошно і яйце. Також в тісто можна додати улюблені спеції: мускатний горіх.
- Ділимо масу на 5 рівних частин і кладемо на стільницю присипану.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажимо зрази до готовності та подаємо зі сметаною чи з грибним соусом.
Смачного!