Картопляні зрази з грибами: готуємо страву, перед якою просто неможливо встояти

12 березня 2024, 13:15
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Джерело:

Shuba

Картопляні зрази, мабуть, любить більшість українців. Їх можна готувати з різноманітними начинками, які лише додаватимуть апетитності страві.

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати картопляні зрази з грибами. Секретним інгредієнтом є шпинат – ви здивуєтеся, як це буде смачно.

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Картопляні зрази з грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 550 грамів картоплі;
– 30 грамів крохмалю;
– 100 грамів моцарели;
– 1 жовток;
– 100 грамів печериць;
– 100 грамів шпинату;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть очищену та помиту картоплю. Перетворіть її на пюре, додайте столову ложку крохмалю, жовток і перемішайте.
  2. Далі розігрійте на пательні 2 столові ложки олії та всипте порізані печериці. Смажте гриби на сильному вогні. Коли вони будуть майже готові, зменште вогонь і додайте подрібнений часник, сіль та перець. Коли часник пустить аромат, додайте шпинат і паприку. Смажте кілька хвилин.
  3. Мокрими руками сформуйте з картоплі кульки, а потім приплескайте їх. Зробіть по центру кожної заглиблення та викладіть трішки моцарели, а на неї – начинку. Заліпіть і сформуйте "котлетки".
  4. Обсмажуйте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки з обох боків. Готові зрази подавайте зі сметаною.
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Автор: Ольга Котів