Картопляні зрази з грибами: готуємо страву, перед якою просто неможливо встояти
12 березня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Картопляні зрази, мабуть, любить більшість українців. Їх можна готувати з різноманітними начинками, які лише додаватимуть апетитності страві.
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати картопляні зрази з грибами. Секретним інгредієнтом є шпинат – ви здивуєтеся, як це буде смачно.
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Картопляні зрази з грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 550 грамів картоплі;
– 30 грамів крохмалю;
– 100 грамів моцарели;
– 1 жовток;
– 100 грамів печериць;
– 100 грамів шпинату;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль, перець, олія до смаку.
Приготування:
- Відваріть очищену та помиту картоплю. Перетворіть її на пюре, додайте столову ложку крохмалю, жовток і перемішайте.
- Далі розігрійте на пательні 2 столові ложки олії та всипте порізані печериці. Смажте гриби на сильному вогні. Коли вони будуть майже готові, зменште вогонь і додайте подрібнений часник, сіль та перець. Коли часник пустить аромат, додайте шпинат і паприку. Смажте кілька хвилин.
- Мокрими руками сформуйте з картоплі кульки, а потім приплескайте їх. Зробіть по центру кожної заглиблення та викладіть трішки моцарели, а на неї – начинку. Заліпіть і сформуйте "котлетки".
- Обсмажуйте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки з обох боків. Готові зрази подавайте зі сметаною.