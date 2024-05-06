Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою

Якщо у вас залишилося пюре зі святкового столу, приготуйте картопляники. Така страва точно сподобається всім.

Ще кращими картопляники зробить начинка. До слова, вона може бути будь-яка – не лише печериці, а й м'ясо, ковбаса чи сир.

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Картопляники з начинкою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 500 грамів картопляного пюре;– 2 яйця;– 5 столових ложок борошна;– 1 зубчик часнику;– 50 грамів печериць;– 100 грамів ковбаси;– сіль, суміш спецій до смаку;– 80 мілілітрів олії.

Приготування:

Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 1 столовій ложці олії до зарум'янення. Ковбасу наріжте невеликими кубиками. У картопляне пюре додайте ковбасу, яйця, гриби, подрібнений часник, сіль, спеції, 3 столові ложки борошна та добре перемішайте. Сформуйте круглі коржики товщиною 1 сантиметр. Запаніруйте їх в борошні з обох сторін. Розігрійте пательню з олією, викладіть в неї коржики та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору. Подавайте картопляники зі сметаною або будь-яким соусом.