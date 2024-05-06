Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
6 травня 2024, 10:55Читать новость на русском
Джерело:"Смачна сторінка"
Якщо у вас залишилося пюре зі святкового столу, приготуйте картопляники. Така страва точно сподобається всім.
Ще кращими картопляники зробить начинка. До слова, вона може бути будь-яка – не лише печериці, а й м'ясо, ковбаса чи сир.
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Картопляники з начинкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів картопляного пюре;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок борошна;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів печериць;
– 100 грамів ковбаси;
– сіль, суміш спецій до смаку;
– 80 мілілітрів олії.
Приготування:
- Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 1 столовій ложці олії до зарум'янення. Ковбасу наріжте невеликими кубиками.
- У картопляне пюре додайте ковбасу, яйця, гриби, подрібнений часник, сіль, спеції, 3 столові ложки борошна та добре перемішайте.
- Сформуйте круглі коржики товщиною 1 сантиметр. Запаніруйте їх в борошні з обох сторін.
- Розігрійте пательню з олією, викладіть в неї коржики та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору.
- Подавайте картопляники зі сметаною або будь-яким соусом.