Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою

6 травня 2024, 10:55
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Джерело:

"Смачна сторінка"

Якщо у вас залишилося пюре зі святкового столу, приготуйте картопляники. Така страва точно сподобається всім.

Ще кращими картопляники зробить начинка. До слова, вона може бути будь-яка – не лише печериці, а й м'ясо, ковбаса чи сир.

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Картопляники з начинкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів картопляного пюре;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок борошна;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів печериць;
– 100 грамів ковбаси;
– сіль, суміш спецій до смаку;
– 80 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 1 столовій ложці олії до зарум'янення. Ковбасу наріжте невеликими кубиками.
  2. У картопляне пюре додайте ковбасу, яйця, гриби, подрібнений часник, сіль, спеції, 3 столові ложки борошна та добре перемішайте.
  3. Сформуйте круглі коржики товщиною 1 сантиметр. Запаніруйте їх в борошні з обох сторін.
  4. Розігрійте пательню з олією, викладіть в неї коржики та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору.
  5. Подавайте картопляники зі сметаною або будь-яким соусом.

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Автор: Ольга Котів