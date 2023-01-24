Не залишиться жодного шматка: картопляний пиріг зі шпинатом та сосисками
24 січня 2023, 17:47Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Різноманітні варіації картопляних пирогів – це чудова ситна опція одразу на кілька прийомів їжі. Вони чудово смакують з різними соусами та ніколи не набридають.
Картопляний пиріг – це чудовий варіант для затишної вечері чи обіду, який можна взяти з собою на роботу чи навчання. Ця страва гарно смакує розігрітою, тож не бійтеся приготувати її з запасом.
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Рецепт пирога зі шпинатом та картоплею
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 8 середніх картоплин;
- 300 грамів шпинату;
- 1 цибуля шалот;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 4 курячих сосиски;
- 7 яєць;
- сіль, перець до смаку;
- подрібнена петрушка до смаку;
- 2 столові ложки стружки пармезану.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Картоплю чистимо, нарізаємо скибочками і опустити в холодну воду. Варимо її до напівтвердого стану, потім зливаємо воду.
- Шалот і часник подрібнюємо та смажимо на оливковій олії, додаємо шпинат. Додаємо до овочів картоплю, перемішуємо, трішки тушкуємо та знімаємо з вогню.
- Збиваємо яйця, солимо та перчимо. У великій каструлі перемішуємо картоплю з яйцями.
- Переливаємо суміш у форму для духовки.
- Сосиски викладаємо зверху на пиріг.
- Посипте страву пармезаном.
- Випікаємо приблизно 35 хвилин при 180 градусах. Точний час випікання залежить від розміру та глибини вашої форми.
Смачного!