Не залишиться жодного шматка: картопляний пиріг зі шпинатом та сосисками

24 січня 2023, 17:47
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Джерело:

prakty kulinarni

Різноманітні варіації картопляних пирогів – це чудова ситна опція одразу на кілька прийомів їжі. Вони чудово смакують з різними соусами та ніколи не набридають.

Картопляний пиріг – це чудовий варіант для затишної вечері чи обіду, який можна взяти з собою на роботу чи навчання. Ця страва гарно смакує розігрітою, тож не бійтеся приготувати її з запасом.

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Рецепт пирога зі шпинатом та картоплею

Час: 1 година
Порцій: 4

Смачна страва за простим рецептом / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 8 середніх картоплин;
  • 300 грамів шпинату;
  • 1 цибуля шалот;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 4 курячих сосиски;
  • 7 яєць;
  • сіль, перець до смаку;
  • подрібнена петрушка до смаку;
  • 2 столові ложки стружки пармезану.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Картоплю чистимо, нарізаємо скибочками і опустити в холодну воду. Варимо її до напівтвердого стану, потім зливаємо воду.
  3. Шалот і часник подрібнюємо та смажимо на оливковій олії, додаємо шпинат. Додаємо до овочів картоплю, перемішуємо, трішки тушкуємо та знімаємо з вогню.
  4. Збиваємо яйця, солимо та перчимо. У великій каструлі перемішуємо картоплю з яйцями.
  5. Переливаємо суміш у форму для духовки.
  6. Сосиски викладаємо зверху на пиріг.
  7. Посипте страву пармезаном.
  8. Випікаємо приблизно 35 хвилин при 180 градусах. Точний час випікання залежить від розміру та глибини вашої форми.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська