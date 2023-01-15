Для тих, хто любить "міцну" каву: рецепт напою, який зігріє у будь-яку погоду
15 січня 2023, 18:26Читать новость на русском
Джерело:The Spruce Eats
Поєднання кави та алкоголю – це гарна опція на вихідні, коли хочеться трішки розрядитися. Особливо напій смакує під час дружньої бесіди або читання книги.
Кентуккі-кава – це поєднання звичного для кожного з нас гарячого напою з міцним смаком бурбона та нотками лікеру. Для його приготування потрібно кілька хвилин, також за бажанням його можна прикрасити збитими вершками.
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Кава "Кентуккі"
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Вдале поєднання кави та алкоголю / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 30 мілілітрів бурбона;
- 15 мілілітрів медового лікеру;
- 180 мілілітрів гарячої кави;
- збиті вершки (за бажанням).
Приготування:
- Чашку для кави нагріваємо у мікрохвильовці.
- В чашку наливаємо бурбон та лікер.
- Додаємо у чашку свіжозварену гарячу каву.
- Прикрашаємо напій збитими вершками.