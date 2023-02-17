Такої кави ви ще не пили: хіт з Південної Кореї, який почав підкорювати світ
Джерело:ВВС Food
Без кави багато з нас не може уявити не лише свого життя, а й дня. У кожного є свій варіант улюбленого напою, але завжди варто спробувати поекспериментувати.
Кава дальгона – це особливий напій, який створили баристи з Південної Кореї. Якщо ви полюбляєте каву з молоком, то просто мусите спробувати цей рецепт приготування кави, адже окрім смаку він може похизуватися оригінальним виглядом.
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Як приготувати каву дальгона
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Особливий напій / Фото Dualit
Інгредієнти:
– дві столові ложки розчинної кави;
– 2 столові ложки гарячої води;
– 2 столові ложки цукру;
– тепле або холодне молоко.
Приготування:
- З'єднуємо каву, воду та цукор.
- Збиваємо, поки темна водяниста паста не перетвориться на густу суміш.
- У горнятко наливаємо молоко, зверху викладаємо суміш.
Порада
Для цього рецепта варто використовувати саме розчинну каву, інакше суміш буде недостатньо густою.