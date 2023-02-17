Такої кави ви ще не пили: хіт з Південної Кореї, який почав підкорювати світ

17 лютого 2023, 18:45
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Джерело:

ВВС Food

Без кави багато з нас не може уявити не лише свого життя, а й дня. У кожного є свій варіант улюбленого напою, але завжди варто спробувати поекспериментувати.

Кава дальгона – це особливий напій, який створили баристи з Південної Кореї. Якщо ви полюбляєте каву з молоком, то просто мусите спробувати цей рецепт приготування кави, адже окрім смаку він може похизуватися оригінальним виглядом.

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Як приготувати каву дальгона

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Особливий напій / Фото Dualit

Інгредієнти:

– дві столові ложки розчинної кави;
– 2 столові ложки гарячої води;
– 2 столові ложки цукру;
– тепле або холодне молоко.

Приготування:

  • З'єднуємо каву, воду та цукор.
  • Збиваємо, поки темна водяниста паста не перетвориться на густу суміш.
  • У горнятко наливаємо молоко, зверху викладаємо суміш.

Порада

Для цього рецепта варто використовувати саме розчинну каву, інакше суміш буде недостатньо густою.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська