Заряджаємо неділю позитивом: рецепт особливої кави, яка дасть енергію на весь день
Джерело:bonapeti
Неділя – це день, кожна мить якого повинна бути особливою. Аби залишатися зарядженим впродовж тривалого часу, варто починати день з правильного напою.
Неділя – це не той день, коли можна втрачати дорогоцінний час. Навіть відпочинок повинен бути особливим, тому потужна порція енергії – сам те, що потрібно зранку.
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Допомогти збадьоритися та насолодитися улюбленими справами впродовж вихідного допоможе особлива кава. Кілька знайомих інгредієнтів – і вам захочеться творити та насолоджуватися життям.
Рецепт кави з медом
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів еспресо;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка кориці;
– дрібка какао;
– 100 грамів малини (може бути заморожена, за бажанням).
Приготування:
- З'єднуємо молоко з кавою та добре перемішуємо.
- Переливаємо суміш у блендер. Додаємо мед, корицю, какао та малину.
- Збиваємо каву до піни.
- Залишаємо в холодильнику на 10 хвилин.
- Найкраще цю каву готувати та пити після пробудження.