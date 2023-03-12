Заряджаємо неділю позитивом: рецепт особливої кави, яка дасть енергію на весь день

12 березня 2023, 10:15
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Джерело:

bonapeti

Неділя – це день, кожна мить якого повинна бути особливою. Аби залишатися зарядженим впродовж тривалого часу, варто починати день з правильного напою.

Неділя – це не той день, коли можна втрачати дорогоцінний час. Навіть відпочинок повинен бути особливим, тому потужна порція енергії – сам те, що потрібно зранку.

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Допомогти збадьоритися та насолодитися улюбленими справами впродовж вихідного допоможе особлива кава. Кілька знайомих інгредієнтів – і вам захочеться творити та насолоджуватися життям.

Рецепт кави з медом

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів еспресо;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка кориці;
– дрібка какао;
– 100 грамів малини (може бути заморожена, за бажанням).

Приготування:

  • З'єднуємо молоко з кавою та добре перемішуємо.
  • Переливаємо суміш у блендер. Додаємо мед, корицю, какао та малину.
  • Збиваємо каву до піни.
  • Залишаємо в холодильнику на 10 хвилин.
  • Найкраще цю каву готувати та пити після пробудження.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська