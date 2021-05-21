Кебаб з томатним соусом і рисом: домашній рецепт

Кебаб – популярна страва кавказької кухні, яку ви можете легко приготувати в домашніх умовах. За 25 хвилин смачний обід у вас на столі.

Кебаб із соковитого курячого фаршу зі спеціями легкий у приготуванні. До страви можете подати рис з пікантним томатним соусом, а також салат зі свіжих овочів.

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Кебаб з томатним соусом і рисом

Кебаб заздалегідь розморозьте. Для приготування соусу томати помийте, почистіть, подрібніть. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Помийте, подрібніть ножем кінзу. У миску викладіть томати, цибулю, кінзу, додайте сіль, перець, мелений коріандр, перемішайте до однорідної консистенції. На пательні з олією, обсмажте кебаб до готовності. Ретельно помийте рис, відваріть у каструлі з окропом до готовності. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте. На тарілку викладіть кебаб, готовий рис, томатний соус. Смачного!

– 1 курячий кебаб;– 130 грамів рису;– 20 грамів вершкового масла 82%;– 40 грамів томатів;– 1 цибуля;– кінза;– рослинна олія;– коріандр;– перець;– сіль.