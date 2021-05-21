Кебаб з томатним соусом і рисом: домашній рецепт

21 травня 2021 , 12:11
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Джерело:

Наша Ряба

Кебаб – популярна страва кавказької кухні, яку ви можете легко приготувати в домашніх умовах. За 25 хвилин смачний обід у вас на столі.

Кебаб із соковитого курячого фаршу зі спеціями легкий у приготуванні. До страви можете подати рис з пікантним томатним соусом, а також салат зі свіжих овочів.

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Кебаб з томатним соусом і рисом

Інгредієнти:
– 1 курячий кебаб;
– 130 грамів рису;
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 40 грамів томатів;
– 1 цибуля;
– кінза;
– рослинна олія;
– коріандр;
– перець;
– сіль.
  1. Кебаб заздалегідь розморозьте.
  2. Для приготування соусу томати помийте, почистіть, подрібніть.
  3. Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
  4. Помийте, подрібніть ножем кінзу.
  5. У миску викладіть томати, цибулю, кінзу, додайте сіль, перець, мелений коріандр, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. На пательні з олією, обсмажте кебаб до готовності.
  7. Ретельно помийте рис, відваріть у каструлі з окропом до готовності. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте.
  8. На тарілку викладіть кебаб, готовий рис, томатний соус. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева