Кебаб з томатним соусом і рисом: домашній рецепт

Кебаб – популярна страва кавказької кухні, яку ви можете легко приготувати в домашніх умовах. За 25 хвилин смачний обід у вас на столі.
Кебаб із соковитого курячого фаршу зі спеціями легкий у приготуванні. До страви можете подати рис з пікантним томатним соусом, а також салат зі свіжих овочів.
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Кебаб з томатним соусом і рисомІнгредієнти:
– 1 курячий кебаб;
– 130 грамів рису;
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 40 грамів томатів;
– 1 цибуля;
– кінза;
– рослинна олія;
– коріандр;
– перець;
– сіль.
- Кебаб заздалегідь розморозьте.
- Для приготування соусу томати помийте, почистіть, подрібніть.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
- Помийте, подрібніть ножем кінзу.
- У миску викладіть томати, цибулю, кінзу, додайте сіль, перець, мелений коріандр, перемішайте до однорідної консистенції.
- На пательні з олією, обсмажте кебаб до готовності.
- Ретельно помийте рис, відваріть у каструлі з окропом до готовності. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте.
- На тарілку викладіть кебаб, готовий рис, томатний соус. Смачного!