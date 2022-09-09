Шоколадний кекс в кружці за 3 хвилин: рецепт з начинкою

Як швидко і смачно поснідати? Приготуйте шоколадний кекс в кружці за допомогою мікрохвильовки. Це не тільки зручно, а й практично.

Кекс в кружці з начинкою – це ідеальний варіант швидкого сніданку, перекусу або навіть привітання з днем народження. Достатньо встромити у нього свічку та прикрасити збитими вершками.

Читайте також Ідеально в дорогу чи на перекус: пухкі мафіни з ковбасою та сиром

Щодо нюансів, оскільки він готується у мікрохвильовій печі, зверніть увагу на її потужність. Якщо у вас потужна техніка – краще готувати його імпульсами, щоб не пересушити.

Рецепт шоколадного кексу в кружці

Час: 3 хвилини

Порції: 2

– 1 сире куряче яйце– 2 столові ложки цукру– 1 столова ложка какао (з гіркою)– 3 столові ложки борошна– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста– 4 столові ложки молока– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти в порядку: яйце, цукор, какао, борошно, розпушувач, молоко і олія. Зручно вимішувати буде саме кухонним вінчиком.

Коли тісто стало однорідним і без грудочок, перекладіть його у кружку або керамічну форму. Наповніть її 1,5 столовими ложками тіста, а в середину покладіть шоколадну пасту, згущене молоко, а кубик шоколаду. Накрийте все ще 1 столовою ложкою тіста. Аналогічно сформуйте і другий кекс.

Відправте все в мікрохвильову піч та запікайте від 2 – 3 хвилин. Час залежить від потужності приладу.

Подавайте кекс в кружці з кулькою морозива, збитими вершками або просто посипте цукровою пудрою.

Смачного!