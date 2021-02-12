Кекси на 14 лютого – солодкий подарунок на День Валентина: рецепти

Нереально смачні кекси стануть смачним доповненням до вашого подарунку на День Валентина. Гайда готувати разом з нами!
До Дня Валентина залишилося зовсім трішки, а ви ще не вирішили, що будете дарувати коханій половинці? Ми підготували для вас підбірку надзвичайно смачних кексів, які стануть смачним презентом на свято.
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Пам'ятайте, щоб кекси тримали красиву форму, випікайте їх у силіконових формах або у паперових, але тоді кошички потрібно додатково класти у металеву форму з отворами.
– шоколадні кекси
Шоколадні кекси на Валентина/mondaysundaykitchen
Інгредієнти:
– 250 г борошна;
– 50 г какао;
– 1 ч. л розпушувача;
– 1 апельсин;
– 1 яйце;
– 200 г цукру;
– 100 г вершкового масла;
– дрібка солі;
– 100 г чорного шоколаду.
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
- У невеликій мисці змішайте борошно, какао та розпушувач – додатково можна просіяти сухі інгредієнти.
- В окремій мисці змішайте цукор та яйця, додайте сіль – перемішайте вінчиком до однорідної маси.
- З помитого апельсина зніміть цедру та вичавіть сік. Цедру додайте до миски з яєчною масою.
- Якщо у вас не вийшло вичавити 120 мл соку апельсина, додайте води до необхідної кількості. Сік також вилийте до яєчної маси та перемішайте до однорідного стану.
- Висипте суху суміш з борошна і какао до яєчної маси та перемішайте тісто. Воно повинне вийти однорідним, без грудок і не дуже густим.
- Чорний шоколад наріжте ножем на дрібні шматочки.
- На маленькому вогні розтопіть 100 г вершкового масла, дайте йому трохи охолонути і введіть у тісто для кексів. Ретельно перемішайте вінчиком. Висипте до тіста шоколадну крихту та перемішайте.
- Підготуйте металеве деко з круглими отворами та викладіть паперові форми для кексів. Заповніть форми на 2/3 об'єму та відправте випікатись близько 35 хвилин. Коли кекси будуть готові, дістаньте їх з духовки та дайте повністю охолонути в металевій формі. Смачного!
– бананові кекси
Бананові кекси на 14 лютого/livewellbakeoften
Інгредієнти:
– 2 шт. яєць;
– 2 банани;
– 100 г вершкового масла;
– ½ ч. л солі;
– 150 г цукру;
– 2 ч. л розпушувача;
– 220 г борошна.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, або до 160, якщо будете пекти в режимі "Конвекція".
- Розітріть масло з цукром, а банан розімніть виделкою. З'єднайте інгредієнти та додайте борошно, розмішувач, сіль й замісіть тісто.
- Розкладіть тісто на бананові кекси по формочках та випікайте 20 хвилин. Смачного!
– кекси з домашнім сиром
Сирні кекси/stayathomemum
Інгредієнти:
– 200 г домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 5 ст. л сметани;
– 3 ст. л манки;
– 3 ст. л цукру;
– 2 ст. л вершкового масла;
– 1 ч. л розпушувачу;
– 1 пакетик ваніліну.
- Ретельно розітріть сир, краще через сито, щоб маса була однорідною і без грудочок.
- Додайте до сиру цукор, ванілін, вибийте яйця та ретельно перемішайте масу.
- До сирної маси додайте сметану, м'яке вершкове масло, манку та розпушувач для тіста – знову перемішайте до однорідного стану.
- Розкладіть тісто по формочках та відправте випікатись в попередньо розігріту духовку до 190 градусів 30 хвилин. Смачного!
– лимонні кекси
Лимонні кекси/tasteandtellblog
Інгредієнти:
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка цукру;
– 120 г вершкового масла;
– 2 яйця;
– 1 лимон;
– розпушувач.
- Попередньо розм'якшіть вершкове масло, розітріть його з цукром.
- Додайте яйця до масляної маси – перемішайте.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Виспіть борошно то маси та вимішайте тісто.
- З лимона зніміть цедру та вичавіть сік – додайте до тіста та перемішайте.
- Наприкінці додаємо розпушувач, знову вимішуємо тісто та викладаємо у форми для кексів.
- Випікайте кекси в духовці близько 20 хвилин при температурі 180-190 градусів. Смачного!