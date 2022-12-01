Швидкі кекси з варенням від Ектора Хіменеса-Браво

1 грудня 2022 , 16:23
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Коли не хочеться готувати, але й магазинне солодке не підходить – скористайтеся рецептом швидких кексів від судді "Мастер Шеф".

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачних, а головне швидких кексів з малиною.

Читайте також Швидко та ситно: як приготувати традиційні німецькі ковбаски на сковорідці

Ягоди можна обрати будь-які: свіжі чи заморожені, а щоб ще пришвидшити процес – обирайте домашнє варення. Тісто шеф-кухар теж обрав вже готове.

Рецепт малинових кексів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8 – 10 штук
Інгредієнти:
 – 300 грамів малини, або готового варення;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 20 – 30 грамів цукрової пудри;
 – 1 пачка бездріжджового тіста;
 – цукрова пудра для посипки.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. Підготовлюємо деко для кексів: вкладаємо у кожен отвір паперові формочки.
  • Розкачуємо заздалегідь розморожене тісто скалкою. Змащуємо готовим домашнім варенням, або готуємо його самі: у сотейнику варимо малину з цукровою пудрою та вершковим маслом. Перетираємо через сито, щоб позбутися камінчиків.
  • Загортаємо все в рулет, розрізаємо порційно та вкладаємо у форми, як на відео шеф-кухаря.
  • Відправляємо випікати в духовку на 20 хвилин, до готовності.
  • Готові кекси з варенням малини викладаємо на тарілку, посипаємо цукровою пудрою та частуємося!
Автор: Богданна Рибак