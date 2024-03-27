Пухка, ніжна та волога всередині – це все про смачну та таку ароматну паску. Є ряд інгредієнтів та кроків у приготуванні, яких слід уникати, щоб створити кулінарний шедевр на Великдень. Смачно 24 зібрав для вас кілька дієвих порад.

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Непросіяне борошно

Непросіяне борошно може утворювати грудки в тісті, що призведе до нерівномірного розподілу інгредієнтів і неправильного випікання. Таке борошно може залишати грубі частки в готовій пасці, що вплине на смак і текстуру.

Інгредієнти різної температури

Якщо інгредієнти мають різну температуру, це може призвести до нерівномірного змішування. Наприклад, холодне молоко або вода можуть затримувати розчинення дріжджів.

Дріжджі краще працюють при температурі навколишнього середовища, тому якщо інші інгредієнти, такі як вода або молоко, будуть холодними або гарячими, це може вплинути на їхню активність.

Особлива випічка / Фото unsplash

Слід обрати правильну форму

Ідеальний варіант – випікати в спеціальній формі, яка розбирається. Проте можна і купити на ринку є безліч одноразових форм. Також важливо пам'ятати, що діставати паску з форми можна тільки після того, як все повністю охолоне.

Тісто на паску не терпить поспіху

Місити тісто потрібно довго, доти, доки воно не буде легко відставати від рук та посуду.

Час випікання залежить від духовки

В електродуховці паску слід випікати при температурі 180 градусів, у газовій печі — 200 – 220 градусів.

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