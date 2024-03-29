Допоможуть створити феєрію свята: рецепт пасхальних кексів

Випічка – обов'язковий атрибут великодніх свят. Готувати пасхальні кекси просто та швидко, а ще вони такі красиві!

Лимонні кекси у вигляді курчат надзвичайно гарно виглядають та дуже смакують, особливо дітям. Вони зникнуть зі столу у перші хвилини, тож краще приготувати їх трішки більше.

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Кекси на Великдень

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 штук

Дуже смачно / Фото twoje diy

– 300 грамів пшеничного борошна;– 2 ложки розпушувача;– 2 яйця;– 250 мілілітрів натурального йогурту;– 125 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукру;– 1 пачка ванільного цукру;– 2 столові ложки тертої цедри лимона;– дрібка солі;– цукрова пудра для приготування глазурі;– цукор;– жовтий гелевий барвник.

Приготування:

Вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Змішайте його з йогуртом. Додайте борошно, цукор, пудру, сіль і цедру лимона. Викладіть тісто у формочки для кексів і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин. Поки кекси печуться, зробіть кольорову цукрову посипку. Просто насипте в пакет цукор і додайте гелевий барвник. Добре розподіліть барвник. Коли кекси будуть готові, вийміть їх з духовки та дайте охолонути. Зробіть глазур з цукрової пудри та теплої води. Викладіть капкейки глазур’ю і посипте цукровою посипкою. З марципанової маси зробіть курчаті очі і дзьоб.

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