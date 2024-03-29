Допоможуть створити феєрію свята: рецепт пасхальних кексів
29 березня 2024, 06:26Читать новость на русском
Джерело:twoje diy
Випічка – обов'язковий атрибут великодніх свят. Готувати пасхальні кекси просто та швидко, а ще вони такі красиві!
Лимонні кекси у вигляді курчат надзвичайно гарно виглядають та дуже смакують, особливо дітям. Вони зникнуть зі столу у перші хвилини, тож краще приготувати їх трішки більше.
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Кекси на Великдень
- Час: 1 година
- Порцій: 12 штук
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 2 ложки розпушувача;
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів натурального йогурту;
– 125 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 2 столові ложки тертої цедри лимона;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для приготування глазурі;
інгредієнти для цукрової начинки:
– цукор;
– жовтий гелевий барвник.
Приготування:
- Вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким.
- Змішайте його з йогуртом.
- Додайте борошно, цукор, пудру, сіль і цедру лимона.
- Викладіть тісто у формочки для кексів і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин.
- Поки кекси печуться, зробіть кольорову цукрову посипку. Просто насипте в пакет цукор і додайте гелевий барвник.
- Добре розподіліть барвник.
- Коли кекси будуть готові, вийміть їх з духовки та дайте охолонути.
- Зробіть глазур з цукрової пудри та теплої води.
- Викладіть капкейки глазур’ю і посипте цукровою посипкою.
- З марципанової маси зробіть курчаті очі і дзьоб.