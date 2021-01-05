Смачні шоколадні пряники за рецептом Яни Балог
Що приготувати на десерт? Яна Балог пропонує смачні шоколадні пряники.
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась рецептом шоколадних пряників на своїй сторінці в інстаграм. Надзвичайно легко готуються та сподобаються усій родині.
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Шоколадні пряники
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Змішайте 50 грамів борошна з цукром. Розігрійте молоко, додайте у борошно, перемішайте лопаткою до однорідної констинтенції. Залиште для охолодження при кімнатній температурі.
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Змішайте 150 грамів борошна з олією, додайте жовток, какао, перемішайте, замісіть еластичне тісто. Сформуйте пряники круглої форми.
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Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, викладіть пряники на деко, випікайте протягом 10 хвилин.
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Для приготування глазурі змішайте білок одного яйця, додайте цукрової пудри, лимонного соку, цедри апельсина, кориці, ретельно перемішайте до однорідної констинтенції. Змастіть глазур'ю готові охолоджені пряники та залиште при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Для швидкого застигання глазурі відправте пряники у духовку на 6-7 хвилин при температурі 70-80 градусів. Викладіть пряники на тарілку. Смачного!
Рецепт шоколадних пряників Яни Балог:
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