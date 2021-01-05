Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Змішайте 50 грамів борошна з цукром. Розігрійте молоко, додайте у борошно, перемішайте лопаткою до однорідної констинтенції. Залиште для охолодження при кімнатній температурі.

Для приготування глазурі змішайте білок одного яйця, додайте цукрової пудри, лимонного соку, цедри апельсина, кориці, ретельно перемішайте до однорідної констинтенції. Змастіть глазур'ю готові охолоджені пряники та залиште при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Для швидкого застигання глазурі відправте пряники у духовку на 6-7 хвилин при температурі 70-80 градусів. Викладіть пряники на тарілку. Смачного!