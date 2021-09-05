Кіш Лорен з курятиною: смачний рецепт ситного обіду для родини

5 вересня 2021 , 15:06
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Джерело:

jo cooks

Якщо вам набридли звичайні пироги, ми пропонуємо вам приготувати страву французької кухні – Кіш Лорен. Ніжна начинка, тонке пісочне тісто та соковита курочка, пальчики оближеш!

Рецепт пирога Кіш Лорен

Кіш Лорен – класичний пиріг французької кухні. Цей пиріг існує ще з початку 18 століття і весь цей час залишається улюбленцем мільйонів.

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Не зволікайте з приготування цієї страви, адже вона точно стане вашим фаворитом.

Як приготувати тісто на Кіш Лорен

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1


Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks

Інгредієнти:
 – 250 г борошна;
 – 120 г вершкового масла;
 – 2 курячих яйця;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Натріть вершкове масло на грубій тертці до борошна. Розітріть все руками до крихти.
  1. Вибийте до борошна яйця та посоліть. Замісіть еластичне тісто.
  1. Сформуйте тісто в кулю та загорніть в шар харчової плівки. 
  1. Відправте тісто в холодильник на 20 хвилин.


Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks

Як сформувати тісто на Кіш Лорен

  1. Розкачайте тісто в тонкий шар.
  1. Накрутіть тісто на скалку.
  1. Перенесіть його на форму для випікання кіша.
  1. За допомогою скалки зніміть зайве тісто з країв форми.
  1. Втрамбуйте тісто руками.
  1. Викладіть на тісто шар пергаменту для випікання та насипте зверху квасолю. 
  1. Відправте тісто в розігріту до 180 градусів духовку та випечіть протягом 7 – 9 хвилин.
  1. Зніміть шар пергаменту з квасолею та залишіть тісто охолоджуватися.


Приготування тіста / Фото jo cooks

Як приготувати начинку для Кіш Лорен

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 400 г курячого філе;
 – 100 г бекону;
 – 2 курячих яйця;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 250 мл жирних вершків;
 – дрібка мускатного горіха;
 – білий мелений перець;
 – сіль;
 – 100 г сиру Емменталь.

Приготування:

  1. Наріжте курку, бекон та цибулю довільними шматочками. Обсмажте на сковорідці до золотистого кольору.
  1. Викладіть начинку на тісто для кіша.
  1. Натріть половину сиру на начинку.
  1. Змішайте в мисці вершки, яйця, мускатний горіх та білий перець з сіллю.
  1. Ретельно перемішайте все до однорідної маси.
  1. Вилийте рідку масу на начинку. Розігрійте духовку до 180 градусів. Натріть решту сиру на Кіш Лорен.
     
  2. Відправте пиріг випікатися в духовку на 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг вийміть з духовки та трішки охолодіть. Страва готова. Смачного!


Приготування начинки для кіша / Фото jo cooks

Кіш Лорен неодмінно сподобається всій вашій родині. До речі, до цього рецепту ви можете додавати й інші улюблені інгредієнти, тим самим змінювати смак традиційного французького пирога.

 

Автор: Богданна Рибак