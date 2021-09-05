Кіш Лорен з курятиною: смачний рецепт ситного обіду для родини
Джерело:jo cooks
Якщо вам набридли звичайні пироги, ми пропонуємо вам приготувати страву французької кухні – Кіш Лорен. Ніжна начинка, тонке пісочне тісто та соковита курочка, пальчики оближеш!
Рецепт пирога Кіш Лорен
Кіш Лорен – класичний пиріг французької кухні. Цей пиріг існує ще з початку 18 століття і весь цей час залишається улюбленцем мільйонів.
Читайте також Небанальні страви з маринованою куркою: китайська локшина, пряний рис та лаваш із баклажанами
Не зволікайте з приготування цієї страви, адже вона точно стане вашим фаворитом.
Як приготувати тісто на Кіш Лорен
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks
– 250 г борошна;
– 120 г вершкового масла;
– 2 курячих яйця;
– дрібка солі.
Приготування:
- Натріть вершкове масло на грубій тертці до борошна. Розітріть все руками до крихти.
- Вибийте до борошна яйця та посоліть. Замісіть еластичне тісто.
- Сформуйте тісто в кулю та загорніть в шар харчової плівки.
- Відправте тісто в холодильник на 20 хвилин.
Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks
Як сформувати тісто на Кіш Лорен
- Розкачайте тісто в тонкий шар.
- Накрутіть тісто на скалку.
- Перенесіть його на форму для випікання кіша.
- За допомогою скалки зніміть зайве тісто з країв форми.
- Втрамбуйте тісто руками.
- Викладіть на тісто шар пергаменту для випікання та насипте зверху квасолю.
- Відправте тісто в розігріту до 180 градусів духовку та випечіть протягом 7 – 9 хвилин.
- Зніміть шар пергаменту з квасолею та залишіть тісто охолоджуватися.
Приготування тіста / Фото jo cooks
Як приготувати начинку для Кіш Лорен
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– 400 г курячого філе;
– 100 г бекону;
– 2 курячих яйця;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 250 мл жирних вершків;
– дрібка мускатного горіха;
– білий мелений перець;
– сіль;
– 100 г сиру Емменталь.
Приготування:
- Наріжте курку, бекон та цибулю довільними шматочками. Обсмажте на сковорідці до золотистого кольору.
- Викладіть начинку на тісто для кіша.
- Натріть половину сиру на начинку.
- Змішайте в мисці вершки, яйця, мускатний горіх та білий перець з сіллю.
- Ретельно перемішайте все до однорідної маси.
- Вилийте рідку масу на начинку. Розігрійте духовку до 180 градусів. Натріть решту сиру на Кіш Лорен.
- Відправте пиріг випікатися в духовку на 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг вийміть з духовки та трішки охолодіть. Страва готова. Смачного!
Приготування начинки для кіша / Фото jo cooks
Кіш Лорен неодмінно сподобається всій вашій родині. До речі, до цього рецепту ви можете додавати й інші улюблені інгредієнти, тим самим змінювати смак традиційного французького пирога.