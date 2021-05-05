Кіш з лососем, томатами та броколі: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пирога з філе лосося та овочами, який ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.
Кіш – відкритий пиріг, який готують з тіста з додаванням овочів, грибів, м'яса, риби та запікається з соусом з яєць і молока. Оригінальний рецепт цієї страви створили німці з Лотарингії. Французи додали сир.
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Рецепт пирогаІнгредієнти:
– 200 грамів броколі;
– 150 грамів томатів чері;
– 150 грамів філе лосося;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 300 мілілітрів сметани 15-20%;
– перець;
– паприка або мускатний горіх;
– сіль. Інгредієнти для тіста:
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 300 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка молока 2,5-3,2%;
– 10 грамів розпушувача;
– дрібка цукру;
– дрібка солі.
- У мисці з'єднайте розтоплене масло з молоком, додайте яйце, сіль, цукор, розпушувач, перемішайте. Далі – додайте борошно. Замісіть тісто, загорніть у харчову плівку, залиште на 20 хвилин у холодильнику.
- Дістаньте тісто, викладіть у високу форму діаметром 20-23 сантиметри.
- Броколі помийте, розділіть на суцвіття, відваріть кілька хвилин у каструлі з окропом.
- Рибу наріжте кубиками.
- Томати чері помийте, розріжте навпіл.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте сметану з яйцями, додайте сіль, перець, спеції, перемішайте до однорідної консистенції.
- У форму з тістом викладіть шарами броколі, філе лосося, вилийте соус, викладіть томати чері, зверху – тертий сир.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, розділіть на порції. Смачного!