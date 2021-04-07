Китайський салат з курячим філе: домашній рецепт

Якщо бажаєте урізноманітнити своє традиційне меню. Приготуйте оригінальний китайський салат з курячим філе, який вразить усіх.
Салат з курячого філе, трьома видами капусти, морквою по-корейськи та горіховим соусом можна подати на обід, вечерю та у свята. Вишукана страва, яка готується швидко і легко.
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Рецепт салату
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 200 грамів білоголової капусти;
– 50 грамів червоноголової капусти;
– 80 грамів морської капусти;
– 50 грамів моркви по-корейськи;
– 60 грамів маринованих слив;
– 80 грамів огірків;
– 30 грамів кунжуту;
– сіль.
Інгредієнти для горіхового соусу:
– 100 грамів волоських горіхів;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– сіль;
– спеції.
- Для приготування соусу почистіть горіхи, підсушіть у духовці або на пательні, подрібніть у блендері.
- У мисці з'єднайте горіхи з сіллю, додайте оливкову олію, лимонний сік, залиште у холодильнику протягом однієї години.
- Ретельно помийте філе, відваріть в окропі, наріжте скибочками.
- Помийте, почистіть огірок, капусту червону та білу наріжте соломкою.
- Сливи відділіть від кісточок, наріжте скибочками.
- У миску викладіть м'ясо, капусту білу та червону, огірки, сливи, моркву по-корейськи, морську капусту, змастіть горіховим соусом.
- Викладіть на тарілку. Смачного!