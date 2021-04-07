Китайський салат з курячим філе: домашній рецепт

Якщо бажаєте урізноманітнити своє традиційне меню. Приготуйте оригінальний китайський салат з курячим філе, який вразить усіх.

Салат з курячого філе, трьома видами капусти, морквою по-корейськи та горіховим соусом можна подати на обід, вечерю та у свята. Вишукана страва, яка готується швидко і легко.

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Рецепт салату

Для приготування соусу почистіть горіхи, підсушіть у духовці або на пательні, подрібніть у блендері. У мисці з'єднайте горіхи з сіллю, додайте оливкову олію, лимонний сік, залиште у холодильнику протягом однієї години. Ретельно помийте філе, відваріть в окропі, наріжте скибочками. Помийте, почистіть огірок, капусту червону та білу наріжте соломкою. Сливи відділіть від кісточок, наріжте скибочками. У миску викладіть м'ясо, капусту білу та червону, огірки, сливи, моркву по-корейськи, морську капусту, змастіть горіховим соусом. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 250 грамів курячого філе;– 200 грамів білоголової капусти;– 50 грамів червоноголової капусти;– 80 грамів морської капусти;– 50 грамів моркви по-корейськи;– 60 грамів маринованих слив;– 80 грамів огірків;– 30 грамів кунжуту;– сіль.– 100 грамів волоських горіхів;– 100 мілілітрів оливкової олії;– 30 мілілітрів лимонного соку;– сіль;– спеції.