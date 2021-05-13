Рецепт вишуканого французького десерту клафуті з ягодами від Лізи Глінської

Клафуті – популярна французька випічка, котру можна готувати з будь-якими ягодами чи фруктами. Ліза Глінська підготувала для читачів рецепт ягідного клафуті з вишнями.
Рецепт десерту клафуті надзвичайно простий у приготуванні, якщо у вас не ма вишень, в и сміло можете додати до випічки полуницю, абрикоси, сливи чи інші улюблені вами фрукти та ягоди.
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Для приготування французького клафуті з вишнею за рецептом кондитерки Лізи Глінської вам потрібно заздалегідь підготувати круглу керамічну форму діаметром 30 сантиметрів.
Рецепт клафуті з вишнеюІнгредієнти:
– 4 яйця;
– 80 г цукру;
– 100 г борошна;
– 300 мл вершків 10% або молока;
– прянощі на ваш смак;
– 500 г черешні.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У мисці змішайте яйця з цукром та прянощами (ваніль, кардамон, мускатний горіх, кориця на вибір).
- Додайте борошно та перемішайте, щоб не було грудочок.
- Влийте в тісто вершки або молоко та перемішайте до однорідної консистенції – маса для клафуті готова.
- Змастіть краї форми для випікання клафуті вершковим маслом, а на дно викладіть шар пергаменту (круглого), щоб легко вийняти випічку після випікання.
- У підготовлену форму викладаємо ягоди або нарізані шматочками фрукти, заливаємо їх тістом та відправляємо випікатися в розігріту духовку на 30 – 45 хвилин.
- Готовий десерт залишаємо охолоджуватися у формі, посипаємо цукровою пудрою та тільки тоді подаємо до столу. Смачного!