Класична кухня: історія створення соусу бешамель та рецепт

Бешамель – це базовий та класичний соус на основі борошна та молока. Він чудово поєднується із великим різноманіттям страв.

Класичний соус отримав власну назву від прізвища керівника прислуги та господарства при дворі Людовика XIV – маркіза Луї де Бешамеля. Саме для цього вельможі був вперше приготовлений соус. Вже у XVII столітті соус набирає неймовірної популярності, з'являється велика кількість його варіацій. Кожен професійний французький кухар вважав за потрібне внести коригування в рецептуру, намагаючись удосконалити його та надати новий смак.

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Соус Бешамель – це відома класика та основа багатьох страв. Він простий у приготуванні та універсальний в застосуванні. Його чудовою ознакою те, що він однаково добре підходить до гарячих м'ясних, рибних і овочевих страв.

Рецепт соусу Бешамель

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Класичний соус / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

50 грам вершкового масла;

50 грам пшеничного борошна;

550 мілілітрів молока;

2 столові ложки соняшникової олії;

пучка солі;

мускатний горіх, перець до смаку.

Приготування:

Для рецепту важливо, щоб масло та борошно були у рівних пропорціях. У каструлі розтопити масло та всипати до нього борошно. Смажити, постійно помішуючи, на повільному вогні близько 3 хвилин. Коли борошно стане золотистого кольору – влийте до нього молоко. Варити до загустіння соусу.

Для пікантності соусу до нього можна додати чебрець, орегано, майоран, розмарин і інші запашні трави. Різні додатки дадуть страві відмінний відтінок смаку. Наприклад, у Нідерландах та Бельгії у бешамель додають мелений мускатний горіх, а у Франції — лавровий лист і дуже дрібно кришену цибулю. Соусом бешамель можна заправляти низькокалорійні салати або використовувати його як заправку при приготуванні багатьох супів і супів-пюре.