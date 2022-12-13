Більше жодних булок: новий погляд на класичний бургер

Якщо ви тільки за експерименти, обов'язково спробуйте приготувати улюблений бургер без булки.

Замість булочки для бургера ми візьмемо лаваш. До речі, його можна замінити не просто лавашем з пшеничного борошна, а на цільнозерновий, або на піту.

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Далі все згідно з класичним рецептом: соковита котлета, багато сиру та овочі. Особливого хрусту страві нададуть чипси або мексиканські тортильї. Ще одним плюсом бургера в лаваші є те, що його готують виключно на сухій сковорідці.

Рецепт бургера в лаваші

Час: 30 хвилин

– лаваш;– яловича або куряча котлета;– бекон;– сир чедер;– майонез;– кетчуп;– ріпчаста цибуля;– вершкове масло;– сіль;– цукор;– чорний мелений перець.

Приготування:

Розгортаємо лаваш та змащуємо його соусом з майонезу та кетчупу. Зверху викладаємо обсмажену яловичу або курячу котлету.

Далі скибки суру, щоб він одразу почав плавитися на гарячій котлеті та обсмажений до хрускоту бекон.

Ріпчасту цибулю нарізаємо кільцями та обсмажуємо з вершковим маслом, цукром та сіллю на гарячій сковорідці. Присмачуємо перцем та карамелізуємо. Викладаємо поверх сиру.

Накриваємо все тонким шаром лаваша та підгинаємо краї.

Перекладаємо все на гарячу сковорідку та обсмажуємо 4 – 5 хвилин, до золотистої скоринки.

Нехай смакує!