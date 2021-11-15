Класика автентичної випічки: готуємо кіфлики – відомий закарпатський десерт
Джерело:ВВС
Кіфлики – солодка спадщина предків, рецепт цього десерту вже не один десяток років передається від покоління до покоління. Ця особлива локальна випічка Закарпаття має неймовірний смак, а ще це чудовий подарунок, оскільки кіфлики мають довгий час зберігання.
Цей особливий локальний продукт здатен замінити магазинну випічку. Будьте впевнені: гості, а особливо дітвора, швидко зметуть його зі столу. Ця класика випічки нагадує мініатюрний рогалик з пісочного тіста. Начинку кожен пекар обирає до смаку: горіхи, мак, сир чи улюблені фрукти. За традиційним рецептом основою десерту є густе сливове повидло, яке варять зі сливи сорту Угорка.
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Своїй назві кіфлики завдячують німецькому слову kipferl, це особливий вид рогаликів. В Україну закарпатська випічка прийшла з Угорщини.
Рецепт закарпатських кіфликів
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
Тісто:
- 500 грам борошна;
- 250 грам масла;
- 4 яєчні жовтки;
- 150 грам сметани;
- 2 столові ложки цукру;
- дрібка солі;
Горіхова начинка:
- 250 грам волоських горіхів;
- 4 білки;
- 1 столова ложка цукру.
Вишнева начинка:
- 200 грам вишень;
- 50 грам цукру;
Для посипання:
- 100 грам цукру-пудри.
Приготування:
- Для замішування тіста візьміть вершкове масло (воно має бути кімнатної температури) та поріжте на кубики.
- Масло висипте у глибоку миску та додайте до нього борошно, перетріть всі компоненти до стану крихти.
- Додайте у миску жовтки та сметану, замісіть тісто.
- Залишіть тісто у холодильнику на 1 годину.
- Для горіхової начинки подрібніть горіхи у блендері або у м'ясорубці.
- Додайте до горіхів білки збиті з цукром у піну. Все акуратно вимішайте.
- Для вишневої начинки вийняти з вишні кісточки, відцідити зайвий сік, вимішайте з цукром.
- Дістаньте тісто з холодильники та розділіть на 5 частин.
- Розкачайте з кожної частини коло, поділіть його на 8-12 сегментів-трикутників
- Викладаємо начинку на широку частину трикутничка і загортаємо рогалик, починаючи з широкої частини.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть кіфлики на деко і випікайте 20-30 хвилин.
- Гарячу випічку посипте цукровою пудрою.