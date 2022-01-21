Клем-чаудер: готуємо смачний американський суп з молюсків та картоплі

21 січня 2022 , 18:35
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Джерело:

Damn delicious

Сьогодні, 21січня, у світі відзначають День клем-чаудеру – популярного американського супу з молюсками. Він надзвичайно ароматний та достатньо густий за консистенцією суп. Спробуйте приготувати вдома, адже це надзвичайно смачно!

Рецепт американського супу клем-чаудер

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 9

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Клем-чаудер / Фото Damn delicious

Інгредієнти:
 – 4 скибочки бекону;
 – 2 столові ложки вершкового масла;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – ½ чайної ложки сушеного чебрецю;
 – 3 столові ложки борошна;
 – 1 склянка молока;
 – 1 склянка овочевого бульйону;
 – 2 банки консервованих молюсків (в соку);
 – 2 картоплини;
 – 1 лавровий лист;
 – ½ склянки молока;
 – ½ склянки вершків;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 2 столові ложки подрібненої зелені петрушки.

Приготування:

  1. Розігрійте велику каструлю на плиті. Обсмажте на ній нарізаний кубиками бекон (6 – 8 хвилин). Перекладіть його на тарілку, а жир, що витопився, залишіть в каструлі.
  1. Розтопіть вершкове масло в каструлі. Додайте подрібнені дрібними кубиками часник і цибулю. Обсмажуйте їх, доки цибуля не стане прозорою, приблизно 2 – 3 хвилини. Додайте чебрець  та смажте до появи аромату, приблизно 1 хвилину.
  1. Висипте борошно та перемішуйте до легкої рум’яності. Поступово введіть молоко, овочевий бульйон, сік молюсків і лавровий лист. Варіть суміш, постійно помішуючи. Вона повинна трішки загуснути.
  1. Додайте в каструлю картоплю, попередньо нарізану середніми кубиками. Доведіть суп до кипіння та зменште вогонь. Варіть його доки картопля не зм'якне (12 – 15 хвилин).


Клем-чаудер / Фото Damn delicious

  1. Влийте пів склянки молока та пів склянки вершків, додайте молюски та перемішайте.
  1. Присмачте все сіллю, чорним меленим перцем та прогрійте суп ще 2 – 3 хвилини.
  1. Якщо суп занадто густий, додайте ще половину вершків та молока.
  1. Подавайте клем-чаудер до столу прикрасивши беконом і петрушкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак