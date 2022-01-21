Клем-чаудер: готуємо смачний американський суп з молюсків та картоплі

18:35

Сьогодні, 21січня, у світі відзначають День клем-чаудеру – популярного американського супу з молюсками. Він надзвичайно ароматний та достатньо густий за консистенцією суп. Спробуйте приготувати вдома, адже це надзвичайно смачно!