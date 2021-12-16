Княжа доба: пляцок з маком, шоколадом та горіхами
16 грудня 2021 , 22:31Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Це не просто пляцок, це справжній кондитерський шедевр, який власноруч приготувала українська кулінарка Лілія Цвіт. Неодмінно приготуйте його вдома для родини або на святкування в колі друзів.
Рецепт авторського пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт
- Час: 12 годин
- Порції: 8 – 12
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Пляцок "Княжа доба" / Скріншот з відео Лілії Цвіт
– 4 штуки сирих яєць;
– 100 грамів цукру;
– 130 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 40 грамів какао;
– 200 грамів борошна.
Для макових коржів:
– 250 грамів маку;
– 5 сирих жовтків;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів борошна.
Для білкового коржа:
– 5 яєчних білків;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів горіхів;
– 30 грамів борошна;
– 1 столова ложка крохмалю.
Для крему:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 сирих курячих яйця;
– 200 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 70 грамів крохмалю;
– 400 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Підготуйте форму 32х22 сантиметри.
- Для приготування шоколадних коржів змішайте какао, борошно, розпушувач, цукор. Все перемішайте.
- Окремо змішайте всі рідкі інгредієнти. Вони мають бути кімнатної температури. Збийте міксером до однорідності.
- Змішайте рідкі та сухі інгредієнти та збийте міксером на низьких обертах.
- Випікайте корж в духовці при 170 градусах 30 хвилин. Готовий бісквіт переріжте на дві половини, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
- Для макових коржів запарте мак. Попередньо перебийте його, далі залийте водою, щоб було в рівних частинах.
- Варіть мак на маленькому вогні, постійно перемішуючи, доки не википить вода.
- Охолоджений мак змішайте з жовтками, розтопленим маслом та цукром. Перемішайте.
- Наприкінці додайте борошно з'єднане з розпушувачем.
- Випечіть корж аналогічно шоколадному, при температурі 170 градусів, 20 хвилин. Розріжте його навпіл, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
- Для білкового коржа подрібніть горіхи, додайте крохмаль та борошно і перемішайте.
- Збийте яєчні білки з цукром до консистенції густої і стійкої піни.
- Змішайте горіхи зі збитими білками та викладіть на форму меншого розміру, адже такий корж в нас тільки один.
- Для крему у сотейнику змішайте молоко, яйця та цукор. Додайте крохмаль та перемішайте. Варіть крем на повільному вогні, постійно помішуючи, доки він не загусне.
- Готову заготовку на крем зніміть з плити, та охолодіть при кімнатній температурі накривши його шаром харчової плівки "в контакт".
- Збийте міксером м'яке вершкове масло додаючи до нього невеликими порціями застиглу масу для крему.
- Збираємо пляцок:
- шоколадний корж;
- крем;
- маковий корж;
- крем;
- білковий корж;
- крем;
- маковий корж;
- крем;
- шоколадний корж.
- Змастіть пляцок розтопленим шоколадом та відправте на 6 – 8 годин настоятися.
- Розріжте пляцок на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт: