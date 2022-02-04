Повітряне яблучно-кокосове печиво: перевершить "Баунті"
4 лютого 2022 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Обожнюєте кокоси? Тоді рецепт печива з кокосою стружкою – саме для вас. Із ніжною серединкою та хрумкою скоринкою, воно потішить ласунів не менше, аніж живильна волога зі щойно розколотого кокоса.
Печиво з яблучним пюре та кокосовою стружкою на білках чудово смакує і з кавою, і з чаєм, і просто так. Рецепт – перевірений, від кондитерки Лізи Глінської.
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Рецепт яблучно-кокосового печива
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів кокосової стружки;
– 150 грамів яєчного білка;
– 130 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів яблучного пюре.
Приготування:
- Запечіть яблуко в духовці. Почистіть від шкірки й перебийте м'якоть блендером. Перетріть пюре крізь дрібне сито.
- Змішайте в окремій мисці білок і яблучне пюре. Додайте цукрову пудру та кокосову стружку. Ретельно перемішайте інгредієнти.
- Сформуйте з тіста кульки розміром із волоський горіх і викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.
- Розігрійте духовку до 165 градусів і відправте туди печиво на 20 – 25 хвилин.
- Готове кокосове печиво посипте цукровою пудрою й подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування кокосового печива від Лізи Глінської: