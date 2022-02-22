Коктейль "Маргарита" – класичний напій з додаванням текіли, лікеру трипл сек та лайма. Його обожнюють у цілому світі, адже він вміру солодкий, з легкими кислими нотками.

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Рецепт коктейлю "Маргарита"

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1


Фото А lush life manual

Приготування:

  1. Підготуйте келих для коктейлю. Змочіть його край у воді або лимонному соку, далі занурте в сіль.

Фото the spruce eats
  1. У шейкері з'єднайте сік лайма, цукровий сироп, лікер та текілу.


Фото the spruce eats

  1. Збийте інгредієнти у шейкері. Додайте кубики льоду.


Фото the spruce eats

  1. Перелийте все до келиха та подавайте зі шматочком лайма.

Смачного!