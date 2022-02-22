Коктейль "Маргарита" – класичний напій з додаванням текіли, лікеру трипл сек та лайма. Його обожнюють у цілому світі, адже він вміру солодкий, з легкими кислими нотками.
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Рецепт коктейлю "Маргарита"
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Фото А lush life manual
Приготування:
- Підготуйте келих для коктейлю. Змочіть його край у воді або лимонному соку, далі занурте в сіль.
Фото the spruce eats
- У шейкері з'єднайте сік лайма, цукровий сироп, лікер та текілу.
Фото the spruce eats
- Збийте інгредієнти у шейкері. Додайте кубики льоду.
Фото the spruce eats
- Перелийте все до келиха та подавайте зі шматочком лайма.
Смачного!