Розслабитися після важкого тижня: простий рецепт коктейлю Маргарита
Джерело:ВВС Food
У вечір суботи кожен хоче розслабитися та насолодитися вихідним на повну. Легкий коктейль у поєднанні з серіалом, книжкою або спілкуванням – саме те, що треба для таких випадків.
Коктейль Маргарита завше асоціюється зі святом, розвагами та відпочинком. Готувати його дуже легко, тому якщо потрібен смачний напій для суботнього вечора – цей варіант обов'язково припаде вам до смаку.
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Рецепт коктейлю Маргарита
Час: 2 хвилини
Порцій: 1
Коктейль на вихідні / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 35 мілілітрів текіли;
– 20 мілілітрів апельсинового лікеру;
– 35 мілілітрів соку лайма;
– кілька кубиків льоду;
– долька лайма для прикраси.
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Приготування:
- Наливаємо текілу, апельсиновий лікер і сік лайма в коктейльний шейкер.
- Додаємо кубики льоду та енергійно струшуємо 10 – 15 секунд.
- Келих для мартіні змочуємо водою та занурюємо у сіль.
- Проціджуємо коктейль у келих та прикрашаємо долькою лайма.
Смачного!