Розслабитися після важкого тижня: простий рецепт коктейлю Маргарита

4 березня 2023, 18:18
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС Food

У вечір суботи кожен хоче розслабитися та насолодитися вихідним на повну. Легкий коктейль у поєднанні з серіалом, книжкою або спілкуванням – саме те, що треба для таких випадків.

Коктейль Маргарита завше асоціюється зі святом, розвагами та відпочинком. Готувати його дуже легко, тому якщо потрібен смачний напій для суботнього вечора – цей варіант обов'язково припаде вам до смаку.

Не пропустіть Біфштекс з яловичини та яйцем: швидкий рецепт для ідеального сніданку

Рецепт коктейлю Маргарита

Час: 2 хвилини

Порцій: 1

Коктейль на вихідні / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 35 мілілітрів текіли;
– 20 мілілітрів апельсинового лікеру;
– 35 мілілітрів соку лайма;
– кілька кубиків льоду;
– долька лайма для прикраси.

Цікаво Пасує до всього: як приготувати сирний соус, який зробить страви неперевершеними

Приготування:

  • Наливаємо текілу, апельсиновий лікер і сік лайма в коктейльний шейкер.
  • Додаємо кубики льоду та енергійно струшуємо 10 – 15 секунд.
  • Келих для мартіні змочуємо водою та занурюємо у сіль.
  • Проціджуємо коктейль у келих та прикрашаємо долькою лайма.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська