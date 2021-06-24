Коктейлі з кавуна: три рецепти прохолодного літнього напою

24 червня 2021 , 20:25
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Джерело:

24 канал

Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте прохолодні коктейлі з кавуном. Подробиці – у матеріалі.

Соковитий та солодкий кавун чудово смакує не тільки у свіжому вигляді, а й у різноманітних коктейлях, які освіжають у літню спеку. Кавун поєднується майже з усіма продуктами. Існує безліч рецептів коктейлів з алкоголем і без.

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Ми підготували для вас прості безалкогольні – з лаймом, м'ятою, морозивом та полуницею.  Якщо бажаєте солодкий напій – додайте сироп, цукор, мед. Також можна додавати вершки, інші улюблені фрукти та цитрусові.

Безалкогольний напій з кавуном та лаймом/ Фото Pexels

Коктейль з кавуна, лайма та м'ятою 

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 58 ккал
Інгредієнти:
– 5 – 6 скибочок кавуна;
– гілочка м'яти;
– 1 лайм;
– лід.
  1. Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
  2. М'яту помийте, залиште листя.
  3. Лайм помийте, розріжте навпіл, одну частину наріжте скибочками, з іншої – вичавіть сік.
  4. У блендер викладіть лід, додайте м'яту, кавун, сік лайму, збийте до однорідної консистенції.
  5. Розлийте у склянки, задекоруйте скибочками лайму. 

Коктейль з кавуном і морозивом/ Фото Freepik

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Коктейль з кавуна і морозива 

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 97 ккал
Інгредієнти:
– 1/2 одного кавуна;
– 100 грамів ванільного морозива;
– склянка молока 2,5 – 3,2 %.
  1. Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
  2. У блендер викладіть кубики кавуна, додайте молоко, морозиво, подрібніть до однорідної консистенції.
  3. Розлийте у склянки, додайте соломинки. За бажанням додайте лід та солодкий сироп.

Безалкогольний напій з кавуном і полуницею/ Фото Unsplash

Коктейль з кавуна та полуниці

  • Час: 25 хвилин
  • Порції:  2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 79 ккал
Інгредієнти:
– 4 скибочки кавуна;
– 200 грамів полуниці;
– 1 столова ложка меду.
  1. Полуницю помийте, почистіть від листочків, розріжте навпіл.
  2. Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
  3. У блендер викладіть полуницю, кубики кавуна, додайте мед. Збийте протягом 30 секунд до однорідної консистенції.
  4. Розлийте у келихи, відправте у холодильник на 15 хвилин. Перед подачею задекоруйте скибочками полуниці. Не забудьте про соломинки. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева