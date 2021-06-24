Коктейлі з кавуна: три рецепти прохолодного літнього напою
Джерело:24 канал
Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні, приготуйте прохолодні коктейлі з кавуном. Подробиці – у матеріалі.
Соковитий та солодкий кавун чудово смакує не тільки у свіжому вигляді, а й у різноманітних коктейлях, які освіжають у літню спеку. Кавун поєднується майже з усіма продуктами. Існує безліч рецептів коктейлів з алкоголем і без.
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Ми підготували для вас прості безалкогольні – з лаймом, м'ятою, морозивом та полуницею. Якщо бажаєте солодкий напій – додайте сироп, цукор, мед. Також можна додавати вершки, інші улюблені фрукти та цитрусові.
Безалкогольний напій з кавуном та лаймом/ Фото Pexels
Коктейль з кавуна, лайма та м'ятою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 58 ккал
– 5 – 6 скибочок кавуна;
– гілочка м'яти;
– 1 лайм;
– лід.
- Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
- М'яту помийте, залиште листя.
- Лайм помийте, розріжте навпіл, одну частину наріжте скибочками, з іншої – вичавіть сік.
- У блендер викладіть лід, додайте м'яту, кавун, сік лайму, збийте до однорідної консистенції.
- Розлийте у склянки, задекоруйте скибочками лайму.
Коктейль з кавуном і морозивом/ Фото Freepik
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Коктейль з кавуна і морозива
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 97 ккал
– 1/2 одного кавуна;
– 100 грамів ванільного морозива;
– склянка молока 2,5 – 3,2 %.
- Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
- У блендер викладіть кубики кавуна, додайте молоко, морозиво, подрібніть до однорідної консистенції.
- Розлийте у склянки, додайте соломинки. За бажанням додайте лід та солодкий сироп.
Безалкогольний напій з кавуном і полуницею/ Фото Unsplash
Коктейль з кавуна та полуниці
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 79 ккал
– 4 скибочки кавуна;
– 200 грамів полуниці;
– 1 столова ложка меду.
- Полуницю помийте, почистіть від листочків, розріжте навпіл.
- Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками.
- У блендер викладіть полуницю, кубики кавуна, додайте мед. Збийте протягом 30 секунд до однорідної консистенції.
- Розлийте у келихи, відправте у холодильник на 15 хвилин. Перед подачею задекоруйте скибочками полуниці. Не забудьте про соломинки. Смачного!