Коли гості на порозі: готуємо апетитну піцу на сковороді

20 листопада 2021 , 20:48
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Джерело:

interia

Піца – найвідоміша італійська страва, яка підходить до будь-якого застілля. Її можна подати як на вечерю, так і як перекус для друзів. Піца на сковороді готується всього за кілька хвилин і точно всім смакуватиме.

Піца на пательні – це рішення для тих кухарів, яким не вистачає часу на складні рецепти, кулінарного досвіду чи віри у власні сили. Такий рецепт також ідеально підійде для любителів тонкого тіста, адже ця страва готується без додавання дріжджів.

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Що стосується доповнень, кожен повинен обирати їх залежно від своїх уподобань. Головне в рецепті — тісто.

Рецепт швидкої піци на сковороді

Час: 40 хвилин
Порцій: 2

Соковитий рецепт / Фото interia

Інгредієнти:

Тісто:

  • 450 грам пшеничного борошна;
  • склянка води;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 1 чайна ложка прованських трав або орегано;
  • ½ чайної ложки розпушувача;
  • 1 щіпка солі.

Начинка:

  • томатний соус;
  • грецький йогурт;
  • 1 зубчик часнику;
  • улюблені італійські трави;
  • 1 помідор;
  • шматок шинки;
  • шматок салямі;
  • 100 грам тертого сиру.

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста на дерев’яній дошці або в мисці. Тісто повинно мати еластичну консистенцію. Сформуйте з нього кулю і дайте йому відпочити 20 хвилин.
  2. За цей час підготуйте начинку для піци: наріжте помідор на скибки, шинку на тонкі полоски, а салямі на півкруги, видавіть у томатний соус зубчик часнику.
  3. Повертаємося до тіста, розкачайте його так, щоб його розмір відповідав розміру пательні. Рекомендуємо використовувати досить широку сковорідку – близько 30 сантиметрів в діаметрі. Неважливо, якщо у вас сковорода меншого розміру. Це може бути чудовим способом приготувати міні-страву – якраз для вечірок!
  4. Дно сковороди змастити двома столовими ложками рослинної олії і викласти тісто.
  5. Смажте піцу на середньому вогні. Основа піци не пригорить, і водночас не залишиться сирою всередині.
  6. Смажити 6 – 8 хвилин. Коли дно стане золотистим, переверніть тісто.
  7. На тісто викладіть томатний соус і йогурт, а потім решту інгредієнтів затріть все сиром і накрийте кришкою.
  8. Зачекайте ще 5 хвилин і страва готова.
  9. Визначальним буде момент, коли сир почне апетитно танути.

Пам’ятайте: якщо ви хочете збагатити смак піци на сковороді свіжими овочами, наприклад, руколою, додавайте їх лише після закінчення смаження.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська