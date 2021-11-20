Коли гості на порозі: готуємо апетитну піцу на сковороді

Піца – найвідоміша італійська страва, яка підходить до будь-якого застілля. Її можна подати як на вечерю, так і як перекус для друзів. Піца на сковороді готується всього за кілька хвилин і точно всім смакуватиме.

Піца на пательні – це рішення для тих кухарів, яким не вистачає часу на складні рецепти, кулінарного досвіду чи віри у власні сили. Такий рецепт також ідеально підійде для любителів тонкого тіста, адже ця страва готується без додавання дріжджів.

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Що стосується доповнень, кожен повинен обирати їх залежно від своїх уподобань. Головне в рецепті — тісто.

Рецепт швидкої піци на сковороді

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Соковитий рецепт / Фото interia

Інгредієнти:

Тісто:

450 грам пшеничного борошна;

склянка води;

1 столова ложка оливкової олії;

1 чайна ложка прованських трав або орегано;

½ чайної ложки розпушувача;

1 щіпка солі.

Начинка:

томатний соус;

грецький йогурт;

1 зубчик часнику;

улюблені італійські трави;

1 помідор;

шматок шинки;

шматок салямі;

100 грам тертого сиру.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста на дерев’яній дошці або в мисці. Тісто повинно мати еластичну консистенцію. Сформуйте з нього кулю і дайте йому відпочити 20 хвилин. За цей час підготуйте начинку для піци: наріжте помідор на скибки, шинку на тонкі полоски, а салямі на півкруги, видавіть у томатний соус зубчик часнику. Повертаємося до тіста, розкачайте його так, щоб його розмір відповідав розміру пательні. Рекомендуємо використовувати досить широку сковорідку – близько 30 сантиметрів в діаметрі. Неважливо, якщо у вас сковорода меншого розміру. Це може бути чудовим способом приготувати міні-страву – якраз для вечірок! Дно сковороди змастити двома столовими ложками рослинної олії і викласти тісто. Смажте піцу на середньому вогні. Основа піци не пригорить, і водночас не залишиться сирою всередині. Смажити 6 – 8 хвилин. Коли дно стане золотистим, переверніть тісто. На тісто викладіть томатний соус і йогурт, а потім решту інгредієнтів затріть все сиром і накрийте кришкою. Зачекайте ще 5 хвилин і страва готова. Визначальним буде момент, коли сир почне апетитно танути.

Пам’ятайте: якщо ви хочете збагатити смак піци на сковороді свіжими овочами, наприклад, руколою, додавайте їх лише після закінчення смаження.