Ярославський та Мартиновська знялися у фільмі "Тісто": коли прем'єра
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Вже незабаром українські кінотеатри побачать ще один фільм українського виробництва. До його створення долучилися і відомі українські кулінари.
Ведучий проєкту "Мастер шеф" Володимир Ярославський запрошує українців до перегляду документального фільму "Тісто". У ньому він разом з колегою по шоу Ольгою Мартиновською виступили у ролі ведучих.
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Улюблені кулінари побували у різних куточках країни та показали секретні інгредієнти давніх українських страв.
У старовинній хаті, у столичному ресторані, чи навіть на військовому полігоні — кулінарне надбання України є справжнім скарбом, яким захоплюється весь світ,
– написав Ярославський.
Вже у четвер, 2 травня, фільм "Тісто" вийде у прокат. Ця стрічка може бути цікавою для кожного українця, тому відомий шеф закликає знайти час, аби доторкнутися до нашої спадщини.Це геніальний салат: готуємо страву до свята з курячого філе та інших простих продуктів.