Про це знають лише одиниці: коли треба пекти паски
1 травня 2024, 09:26Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Люкс"
На Великдень традиційно печуть паску. Однак потрібно знати, коли саме це треба робити.
Щоб паски не зачерствіли до Великодня, не варто пекти їх занадто рано. Однак і затягувати з цією справою не слід.
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Коли треба пекти паски
Зазвичай паски випікають в останній тиждень перед Великоднем. Він називається Страсним і є найбільш суворим періодом за увесь Великий піст.
Цей час є найкращим для підготовки до Великодня, зокрема для:
- фарбування яєць,
- прибирання,
- випікання пасок чи солодкого хліба.
Найпопулярнішими днями для випікання пасок є:
- середа, 1 травня,
- Чистий четвер, який у 2024 році припадає на 2 травня,
- Велика субота, 4 травня.
Якщо ви плануєте зробити багато пасок, то процес приготування можна розбити на 2 – 3 дні. Проте не робіть цього у Страсну п'ятницю, адже саме в цей день, за християнською традицією, розп'яли Ісуса.
Паска за рецептом Дарії Цвєк
- Час: 4 години
- Порцій: 6
– 750 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 8 жовтків;
– 50 грамів дріжджів;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 3 мигдалини.
Для глазурі:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Влийте в миску тепле молоко, додайте 1 столову ложку цукру, дріжджі, перемішайте, накрийте і залиште на 15 – 20 хвилин.
- Жовтки відділіть від білків. До жовтків додайте цукор, ванільний цукор. Вінчиком перетріть до однорідності та посвітління.
- У просіяному борошні зробіть ямку і влийте туди опару. Додайте сіль, збиті з цукром жовтки, перемішайте і замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло. Вимішуйте тісто впродовж 10 хвилин.
- Додайте промиті та просушені родзинки, натертий мигдаль і перемішайте. Сформуйте кулю, накрийте її рушником і дайте тісту збільшитися щонайменше вдвічі у теплому місці. На це піде приблизно 2 години.
- Після цього тісто легенько перемніть і розділіть на шматочки, сформуйте з них грудочки та вкладіть у форми на третину об'єму. Накрийте рушником і дайте тісту підрости ще 20 хвилин.
- Змастіть паски збитим яйцем і відправте у розігріту до 190 градусів духовку до зарум'янення. Випікайте 45 – 60 хвилин, залежно від розмірів форм. Потім дайте паскам охолонути та зніміть форми.
- Щоб приготувати глазур, до цукрової пудри додайте білок і виделкою добре все перетріть. Налийте лимонний сік і розмішайте.
- Змастіть паски глазур'ю і за бажанням задекоруйте.