Досить вже робити поширену помилку: коли потрібно солити холодець – просте правило

23 квітня 2024, 10:34
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Джерело:

gospodynka

Холодець – одна з найпопулярніших святкових страв. У його приготуванні є багато нюансів, і один із них полягає у тому, коли саме слід солити страву.

Приготування холодцю – це справжнє мистецтво, яке потребує не лише кулінарної майстерності, а й знань. Одна помилка – і декілька годин та чимало зусиль підуть нанівець.

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Загалом приготування холодцю займає 6 – 8 годин. М'ясо повинно добре розваритися, а бульйон – застигнути без додавання желатину. У цієї страви багато секретів, і один із них стосується соління. 

Оскільки готувати холодець довго, солити його на початку – погана ідея. Вода випаровується, і страва буде пересолена. Воду додавати у холодець не можна, інакше він просто не застигне. 

Єдина правильна відповідь – солити холодець за годину до готовності. Води випарується небагато, і він буде якраз в міру соленим. 

Що стосується порції, то досвідчені кулінари радять таку формулу: 

2 літри бульйону та 1 кілограм м'яса = 1,5 чайної ложки солі

Втім, тут у кожного свої вподобання, тому з кількістю солі можна трішки експериментувати.

Ще один кулінарний секрет: навіщо проколювати яйця перед варінням. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська