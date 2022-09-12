Ароматний напій на зиму: рецепт компоту зі слив
12 вересня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Компот дозволяє відчути смак літа навіть холодними зимовими вечорами. Домашній напій зі слив приготувати дуже просто, але результат виходить винятковим.
Приготування компоту – обов'язковий процес ритуалу підготовки до зими. Для цього використовують найрізноманітніші фрукти, а особливою популярністю користуються сливи. Спробуймо також приготувати смачний напій за вкрай легким рецептом.
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Рецепт компоту зі слив на зиму
Час: 1,5 години
Порції: 4 банки на 1 літр
Напій на зимові свята / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми слив;
- 220 грамів цукру;
- 16 гвоздик (за бажанням);
- 1,6 літра кип'яченої води.
Приготування:
- Почніть з вибору хороших слив для компоту. Ідеально підійдуть пізні сорти, в яких легко видаляється кісточка.
- Сливи слід ретельно промити. Є чудовий спосіб: покладіть фрукти у велику миску з холодною водою і додайте маленьку ложку харчової соди. Промивши сливи в розчині, ще раз промийте їх під холодною водою і очистіть від кісточок і плодоніжок. Потім розріжте фрукти на половинки.
- Підготуйте чотири чисті банки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано промиті окропом, так само як і кришки. Використовуйте тільки непошкоджений посуд.
- У кожну банку покладіть однакову кількість половинок слив. Додайте до слив по три ложки цукру.
- У кожну банку покладіть 4 гвоздики та залийте кип’яченою водою.
- Залиште не менше 1 см вільного простору по краях і закрийте банки.
- Пастеризуйте банки з компотом у каструлі 30 хвилин після закипання води.