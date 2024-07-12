Найкращий рецепт компоту зі смородини на зиму: готуємо із секретним інгредієнтом
12 липня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:"Факти"
Компот зі смородини перенесе вас у тепле літо навіть взимку. За цим рецептом він вийде неймовірно ароматним.
Секретний інгредієнт зробить компот просто фантастичним. Мовиться про звичайну м'яту.
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Компот зі смородини та м'яти
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
– 400 грамів червоної смородини;
– 170 грамів інших не дуже кислих ягід (малина, полуниця тощо);
– 250 – 300 грамів цукру;
– 2,5 літра води;
– 5 – 8 листочків м'яти.
Приготування:
- Промийте всі ягоди під проточною водою. Переберіть, видаливши гілочки та інші непотрібні частинки. Промийте та обсушіть м'яту.
- Простерилізуйте 3-літрову банку та кришку. У банку викладіть ягоди та листочки м'яти.
- У великій каструлі закип'ятіть 2,5 літра води разом із цукром. Потримайте на вогні 1 хвилину після закипання.
- Залийте гарячий сироп у банку з ягодами та м'ятою. Відразу накрийте банку стерилізованою кришкою і закатайте її.
- Переверніть банку догори дном і залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному темному місці.