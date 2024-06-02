Варто знати, щоб собі не нашкодити: кому не можна їсти молоду картоплю
Вже почався сезон молодої картоплі, тож багатьом дуже кортить її приготувати. Однак, на жаль, вона корисна не для всіх.
У молодій картоплі є багато корисних речовин, інформує Смачно 24. Проте в ній можуть бути і шкідливі.
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Кому не можна їсти молоду картоплю
У молодій картоплі може бути багато нітратів, адже її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон. Найбільше їх міститься в шкірці картоплі.
Водночас саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Тому її можна не зішкрібати, якщо ви впевнені у виробнику чи виростили овоч самі.
Куплену на ринку картоплю краще замочити в холодній воді на 30 хвилин. Це зменшить кількість шкідливих речовин на чверть. Не рекомендується зловживати молодою картоплею:
- хворим із серйозними формами діабету,
- дітям,
- вагітним і жінкам, що годують груддю.
Картопля з кропом та салатом
Якщо ви не входите до категорії тих, кому не можна вживати молоду картоплю, скористайтеся цим простим покроковий рецептом. Така картопелька вам точно сподобається.
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– сіль, масло, часник, кріп, лаврове листя до смаку.
Салат:
– 4 помідори;
– половина пучка базиліка;
– соєвий соус, олія до смаку.
Приготування:
- Картоплю добре промийте, викладіть в каструлю з підсоленою водою та поставте на вогонь.
- Кріп та базилік помийте, обірвіть листя, а стебла додайте до картоплі.
- Вершкове масло розтопіть, додайте сіль, нарізаний кріп та подрібнений часник. Перемішайте та відставте до готовності картоплі.
- Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, готуйте ще 10 – 15 хвилин. За кілька хвилин до завершення приготування додайте лаврове листя.
- Злийте з картоплі воду, влийте туди масло та перемішайте, потрусивши каструлю. У жодному разі не треба це робити ложкою.
- Для салату наріжте базилік, додайте в олію і залиште на кілька хвилин. Додайте сіль або соєвий соус. Помідори наріжте та поєднайте із заправкою.