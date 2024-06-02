Варто знати, щоб собі не нашкодити: кому не можна їсти молоду картоплю

Вже почався сезон молодої картоплі, тож багатьом дуже кортить її приготувати. Однак, на жаль, вона корисна не для всіх.

У молодій картоплі є багато корисних речовин, інформує Смачно 24. Проте в ній можуть бути і шкідливі.

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Кому не можна їсти молоду картоплю

У молодій картоплі може бути багато нітратів, адже її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон. Найбільше їх міститься в шкірці картоплі.

Водночас саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Тому її можна не зішкрібати, якщо ви впевнені у виробнику чи виростили овоч самі.

Куплену на ринку картоплю краще замочити в холодній воді на 30 хвилин. Це зменшить кількість шкідливих речовин на чверть. Не рекомендується зловживати молодою картоплею:

хворим із серйозними формами діабету,

дітям,

вагітним і жінкам, що годують груддю.

Картопля з кропом та салатом

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Якщо ви не входите до категорії тих, кому не можна вживати молоду картоплю, скористайтеся цим простим покроковий рецептом. Така картопелька вам точно сподобається.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– сіль, масло, часник, кріп, лаврове листя до смаку.

Салат:

– 4 помідори;

– половина пучка базиліка;

– соєвий соус, олія до смаку.

Приготування: