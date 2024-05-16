Спровокує утворення каменів у нирках та діарею: кому категорично не можна їсти полуницю

Почався сезон полуниці, яку, мабуть, люблять усі. Проте не всім можна її їсти.

Зокрема, вона може викликати діарею чи навіть камені в нирках, повідомляє 24 Канал. Кому полуниця може нашкодити, читайте далі.

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Кому не можна їсти полуницю

Будьте обережні з полуницею, якщо у вас є алергія. Адже тоді у вас можуть виникнути почервоніння шкіри, свербіж, нудота, діарея, біль в животі, поколювання в роті та навіть набряк гортані.

Для дітей, вагітних та мам, які годують, вживання ягоди також небезпечне через можливі алергічні прояви. У них можуть виникнути нежить, почервоніння очей і сльозогінність, а також набряк горла.



Низці людей треба утриматися від вживання полуниці / Фото Unsplash

Відмовтеся від вживання полуниці, якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом – гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки тощо. Річ у тому, що в полуниці є щавлева і саліцилова кислота, що може дратувати слизову.

Надмірне вживання продуктів зі щавлевою кислотою може призвести до утворення каменів у нирках. Окрім того, лікарі не радять їсти полуницю на голодний шлунок або відразу після основного приймання їжі, щоб уникнути проблем з травною системою.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.

Якщо ви не потрапляєте у список тих, кому не можна їсти полуницю, скористайтеся цим рецептом від суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко. Такий сніданок сподобається ледь не всім.

Сніданок з йогуртом та полуницею

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

– 200 грамів полуниці;– 25 грамів чіа;– 140 грамів грецького йогурту;– 25 мілілітрів меду чи сиропу агави.

Приготування:

Полуницю добре помийте та розімніть виделкою. Змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці. Залиште на 20 хвилин або на ніч. Перед подачею прикрасьте нарізаною полуницею чи листочками м'яти.

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