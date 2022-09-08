Нетипова консервація: як приготувати аджику зі слив
8 вересня 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:Кnow woow
Заготівля на зиму – обов'язковий ритуал для початку осені. Якщо звичні закрутки набридли, то завжди можна звернутися до неординарних рецептів, які вам обов'язково захочеться повторити.
Аджика для багатьох є найбільш жаданим "зимовим" смаком. Її гострота зігріває, а поєднання з іншими стравами дарує чудовий смаковий досвід. Найбільш поширеною є аджика з томатів, але інколи варто звертати з протоптаної стежини та пробувати щось нове та оригінальне.
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Рецепт аджики зі слив
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Пікантний соус / Фото Obzarciuch
Інгредієнти:
- 1 кілограм слив;
- 2 стиглих перців чилі;
- 2 помідори;
- 2 столові ложки солі та цукру;
- 100 грамів часнику.
Приготування:
- Помийте сливи та заберіть кістку, з перцю чилі видаліть насінини.
- Пропустіть сливи та перець через м’ясорубку.
- З’єднайте сливи з перцем у каструлі з товстим дном та варіть на повільному вогні.
- Поки вариться соус, очистіть часник і дрібно наріжте його. Помідори перетріть через сито, попередньо знявши з них шкірку. Це можна зробити дуже просто, якщо замочити помідори в окропі на 30 секунд.
- Коли сливи з перцем стушкуються близько 30 хвилин, додайте в каструлю помідори, часник, цукор і сіль. Всі інгредієнти варяться ще 5 хвилин – і аджика готова!
- Розлийте пікантний соус у простерилізовані банки.