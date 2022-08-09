Мариновані помідори – відмінна закуска до м'ясних, рибних страв, до різноманітних гарнірів: від пшона до гречки. Також їх можна подавати, як самостійну страву до святкового столу.
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Рецепт маринованих помідорів розрахований на 1 літру маринаду. У вас вийде закрутити дві банки літрових помідорів. Зимова консервація з помідорів забезпечить вас соковитими, ароматними овочами на кілька місяців. До речі, з таких маринованих помідорів можна робити овочеве асорті або додавати в супи.
Рецепт маринованих помідорів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На дно чистих банок викладіть кільця цибулі та шматочки часнику. Додайте зелень петрушки та чорний перець горошком. Можна також використовувати мікс перців горошком.
- Помідори ретельно помийте та видаліть плодоніжки. Просушіть їх на кухонному рушнику. Перш ніж викладати помідори в банку – проколіть кожен зубочисткою біля основи (2 – 3 рази достатньо).
- Доведіть чисту воду до кипіння та окропом залийте помідори в банці. Накрийте кришками та залишіть на 10 хвилин. Злийте її та приготуйте маринад: у воді розчиніть цукор, сіль, оцет. Можна додати зерна гірчиці. Доведіть все до кипіння та окропом залийте помідори до самого верху. Накрийте кришками, закрийте їх та переверніть банки догори дном.
- Вкутайте банки з помідорами рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Готові закрутки зберігайте у темному прохолодному місці.
Смачного!
Відеорецепт приготування маринованих помідорів на зиму: