Мариновані помідори – відмінна закуска до м'ясних, рибних страв, до різноманітних гарнірів: від пшона до гречки. Також їх можна подавати, як самостійну страву до святкового столу.

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Рецепт маринованих помідорів розрахований на 1 літру маринаду. У вас вийде закрутити дві банки літрових помідорів. Зимова консервація з помідорів забезпечить вас соковитими, ароматними овочами на кілька місяців. До речі, з таких маринованих помідорів можна робити овочеве асорті або додавати в супи.

Рецепт маринованих помідорів

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти на 1 літр маринаду:

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки оцту 9%.

Додатково:

– помідори;

– Зелень петрушки;

– чорний перець горошком;

– кільця цибулі;

– часник.

Приготування:

На дно чистих банок викладіть кільця цибулі та шматочки часнику. Додайте зелень петрушки та чорний перець горошком. Можна також використовувати мікс перців горошком.

Помідори ретельно помийте та видаліть плодоніжки. Просушіть їх на кухонному рушнику. Перш ніж викладати помідори в банку – проколіть кожен зубочисткою біля основи (2 – 3 рази достатньо).

Доведіть чисту воду до кипіння та окропом залийте помідори в банці. Накрийте кришками та залишіть на 10 хвилин. Злийте її та приготуйте маринад: у воді розчиніть цукор, сіль, оцет. Можна додати зерна гірчиці. Доведіть все до кипіння та окропом залийте помідори до самого верху. Накрийте кришками, закрийте їх та переверніть банки догори дном.

Вкутайте банки з помідорами рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Готові закрутки зберігайте у темному прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих помідорів на зиму: