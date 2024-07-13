Встигніть, поки триває сезон: рецепт казково смачної консервованої черешні
13 липня 2024, 13:30Читать новость на русском
Джерело:"Слобідський край"
Якщо ви хоч раз скуштуєте консервовану черешню, ви готуватимете її знову і знову. З цим простим рецептом у вас точно все вдасться.
Консервована черешня – ідеальний інгредієнт для десертів. Окрім цього, її дуже смачно їсти самостійно.
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Консервована черешня – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм червоної черешні;
– 1 літр води;
– 7 столових ложок цукру;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 1 паличка кориці;
– 2 зірочки бодяну;
– 5 суцвіть гвоздики.
Приготування:
- Черешню помийте, обсушіть на паперовому рушнику, видаліть кісточки та хвостики. Банки простерилізуйте та розкладіть в них ягоди до плічок.
- Закип'ятіть воду з цукром, постійно помішуючи, додайте корицю, бодян і гвоздику. Коли сироп трохи охолоне, додайте лимонну кислоту і ретельно перемішайте.
- Залийте черешню в банках сиропом, накрийте кришками. Банки з черешнею і сиропом обов'язково треба простерилізувати: півлітрові – протягом 10 хвилин, літрові – протягом 15.
- Після стерилізації банки закатайте, переверніть, поставте на ковдру й укутайте. Залиште до повного охолодження.