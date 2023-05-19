Ви захочете завжди мати це у холодильнику: як легко законсервувати лимони
19 травня 2023, 20:28Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Консервовані лимони можуть стати у пригоді для будь-якої господині. Десерти, напої, м'ясо – їм можна знайти дуже багато застосувань.
Насичений аромат лимонів – це фантастичний ефект, заради якого вартує набратися трішки терпіння. Єдине, про що вам варто потурбуватися, це дві герметичні банки місткістю по 500 грамів.
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Рецепт консервованих лимонів
Час: менше 30 хвилин
Порцій: 2 баночки
Приготування:
- Добре вимийте банки та простерилізуйте у духовці.
- Чистимо лимони, розрізаємо вздовж навпіл. Знову розрізаємо вздовж, щоб поділити лимони на 3 довгі та тонкі частини.
- Щільно накладаємо лимони у банки, добре пересипаємо їх сіллю. Також на цьому етапі можна додавати улюблені трави та спеції.
- Добре трамбуємо лимони, посипаємо сіллю та закриваємо.
- Залишаємо банки на 3 місяці у темному та прохолодному місці. Щодня їх потрібно перевертати, щоб на дні завжди була сіль.
- Після відкриття лимони зберігаємо у холодильнику. Для страв нам потрібна лише шкірка: просто варто натерти її та додати до риби чи гарнірів.
- Так, чекати на ці лимони доведеться довго, але повірте – аромат та смак точно того вартують.