Ви захочете завжди мати це у холодильнику: як легко законсервувати лимони

19 травня 2023, 20:28
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Джерело:

ВВС Food

Консервовані лимони можуть стати у пригоді для будь-якої господині. Десерти, напої, м'ясо – їм можна знайти дуже багато застосувань.

Насичений аромат лимонів – це фантастичний ефект, заради якого вартує набратися трішки терпіння. Єдине, про що вам варто потурбуватися, це дві герметичні банки місткістю по 500 грамів.

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Рецепт консервованих лимонів

Час: менше 30 хвилин

Порцій: 2 баночки

Приготування:

  • Добре вимийте банки та простерилізуйте у духовці.
  • Чистимо лимони, розрізаємо вздовж навпіл. Знову розрізаємо вздовж, щоб поділити лимони на 3 довгі та тонкі частини.
  • Щільно накладаємо лимони у банки, добре пересипаємо їх сіллю. Також на цьому етапі можна додавати улюблені трави та спеції.
  • Добре трамбуємо лимони, посипаємо сіллю та закриваємо.
  • Залишаємо банки на 3 місяці у темному та прохолодному місці. Щодня їх потрібно перевертати, щоб на дні завжди була сіль.
  • Після відкриття лимони зберігаємо у холодильнику. Для страв нам потрібна лише шкірка: просто варто натерти її та додати до риби чи гарнірів.
  • Так, чекати на ці лимони доведеться довго, але повірте – аромат та смак точно того вартують.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська