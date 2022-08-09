Смачний салат може стати хрусткою закускою до хмільного напою на свята. Також це легкий та дешевий спосіб зберегти врожай, якого зараз вдосталь у кожного з нас, але використовувати у повсякденні його вже просто немає куди.

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Салат з баклажанів і перцю на зиму

Час: 3 години
Порцій: 3 банки по 0,5 літра

Хрустке доповнення до столу / Фото smaker

Інгредієнти:

  • 1,2 кілограма баклажанів;
  • 1 кілограм перцю;
  • 2 зубчики часнику;
  • великий пучок кропу;
  • великий пучок петрушки;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • пів чайної ложки баклажанів.

Для маринаду:

  • 250 мілілітрів води;
  • 50 мілілітрів соняшникової олії;
  • 1 стакан цукру;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Баклажани наріжте кільцями, посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб дали сік.
  2. Ретельно промийте баклажани у воді. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву рідину. Змастіть оливковою олією з двох сторін та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
  3. Перець очистіть від насіння і видаліть плодоніжки, наріжте кільцями. Налийте воду в каструлю та поставте її на вогонь.
  4. Дочекайтеся, поки вода закипить, помістіть всі перці в воду і варіть 3 хвилини.
  5. Кріп і петрушку дрібно наріжте.
  6. Часник пропустіть через прес і додайте до зелені, все ретельно змішайте.
  7. Покладіть в простерилізовані банки шарами всі інгредієнти: зелень, баклажани, перець.
  8. Приготуйте маринад: закип’ятіть 250 мілілітрів води, додайте соняшникову олію, сіль і цукор. Помішуйте маринад до повного розчинення цукру і солі.
  9. Зніміть з вогню і додайте яблучний оцет.
  10. Залийте маринад у банки до овочів та накрийте салат кришками.
  11. На дно каструлі покладіть рушник або серветку і розставте банки, налийте воду в каструлю. Поставте каструлю на вогонь до закипання води. Стерилізуйте банки 20 хвилин та щільно закатайте кришки.
  12. Накрийте ковдрою до повного охолодження.

Зберігайте банки з салатом в прохолодному місці. Смачного!