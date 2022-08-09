Смачний салат може стати хрусткою закускою до хмільного напою на свята. Також це легкий та дешевий спосіб зберегти врожай, якого зараз вдосталь у кожного з нас, але використовувати у повсякденні його вже просто немає куди.

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Салат з баклажанів і перцю на зиму

Час: 3 години

Порцій: 3 банки по 0,5 літра

Хрустке доповнення до столу / Фото smaker

Інгредієнти:

1,2 кілограма баклажанів;

1 кілограм перцю;

2 зубчики часнику;

великий пучок кропу;

великий пучок петрушки;

3 столові ложки оливкової олії;

пів чайної ложки баклажанів.

Для маринаду:

250 мілілітрів води;

50 мілілітрів соняшникової олії;

1 стакан цукру;

1 чайна ложка солі;

40 мілілітрів оцту.

Приготування:

Баклажани наріжте кільцями, посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб дали сік. Ретельно промийте баклажани у воді. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву рідину. Змастіть оливковою олією з двох сторін та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин. Перець очистіть від насіння і видаліть плодоніжки, наріжте кільцями. Налийте воду в каструлю та поставте її на вогонь. Дочекайтеся, поки вода закипить, помістіть всі перці в воду і варіть 3 хвилини. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес і додайте до зелені, все ретельно змішайте. Покладіть в простерилізовані банки шарами всі інгредієнти: зелень, баклажани, перець. Приготуйте маринад: закип’ятіть 250 мілілітрів води, додайте соняшникову олію, сіль і цукор. Помішуйте маринад до повного розчинення цукру і солі. Зніміть з вогню і додайте яблучний оцет. Залийте маринад у банки до овочів та накрийте салат кришками. На дно каструлі покладіть рушник або серветку і розставте банки, налийте воду в каструлю. Поставте каструлю на вогонь до закипання води. Стерилізуйте банки 20 хвилин та щільно закатайте кришки. Накрийте ковдрою до повного охолодження.

Зберігайте банки з салатом в прохолодному місці. Смачного!