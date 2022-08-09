Смачний салат може стати хрусткою закускою до хмільного напою на свята. Також це легкий та дешевий спосіб зберегти врожай, якого зараз вдосталь у кожного з нас, але використовувати у повсякденні його вже просто немає куди.
Читайте також Поживний перекус – що покласти у рюкзак
Салат з баклажанів і перцю на зиму
Час: 3 години
Порцій: 3 банки по 0,5 літра
Хрустке доповнення до столу / Фото smaker
Інгредієнти:
- 1,2 кілограма баклажанів;
- 1 кілограм перцю;
- 2 зубчики часнику;
- великий пучок кропу;
- великий пучок петрушки;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- пів чайної ложки баклажанів.
Для маринаду:
- 250 мілілітрів води;
- 50 мілілітрів соняшникової олії;
- 1 стакан цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 40 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Баклажани наріжте кільцями, посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб дали сік.
- Ретельно промийте баклажани у воді. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву рідину. Змастіть оливковою олією з двох сторін та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
- Перець очистіть від насіння і видаліть плодоніжки, наріжте кільцями. Налийте воду в каструлю та поставте її на вогонь.
- Дочекайтеся, поки вода закипить, помістіть всі перці в воду і варіть 3 хвилини.
- Кріп і петрушку дрібно наріжте.
- Часник пропустіть через прес і додайте до зелені, все ретельно змішайте.
- Покладіть в простерилізовані банки шарами всі інгредієнти: зелень, баклажани, перець.
- Приготуйте маринад: закип’ятіть 250 мілілітрів води, додайте соняшникову олію, сіль і цукор. Помішуйте маринад до повного розчинення цукру і солі.
- Зніміть з вогню і додайте яблучний оцет.
- Залийте маринад у банки до овочів та накрийте салат кришками.
- На дно каструлі покладіть рушник або серветку і розставте банки, налийте воду в каструлю. Поставте каструлю на вогонь до закипання води. Стерилізуйте банки 20 хвилин та щільно закатайте кришки.
- Накрийте ковдрою до повного охолодження.
Зберігайте банки з салатом в прохолодному місці. Смачного!