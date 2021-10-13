Корисні поради: як смачно та правильно приготувати картоплю

Універсальність – одна з найкращих рис картоплі. Багато сортів та безліч способів приготування роблять її продуктом на всі випадки життя.

При купівлі овоча зверніть увагу на тверду та гладку картоплю. Намагайтеся уникати картоплі зі зморшкуватою або зів’ялою шкіркою, м’якими темними ділянками та зрізаними поверхнями.

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Для салатів краще підходить молода картопля: вона має тоншу шкірку та більш тверда.

Страва для будь-якого столу / Фото Unsplash

Втім, найбільш популярним залишиться картопляне пюре, яке українці полюбляють не лише в повсякденному вжитку, а й на святкових столах. Щоб страва вийшла максимально вдалою, потрібно знати про деякі поради від кулінарів.

Поради для надзвичайного картопляного пюре