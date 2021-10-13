Корисні поради: як смачно та правильно приготувати картоплю
Джерело:24 канал
Універсальність – одна з найкращих рис картоплі. Багато сортів та безліч способів приготування роблять її продуктом на всі випадки життя.
При купівлі овоча зверніть увагу на тверду та гладку картоплю. Намагайтеся уникати картоплі зі зморшкуватою або зів’ялою шкіркою, м’якими темними ділянками та зрізаними поверхнями.
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Для салатів краще підходить молода картопля: вона має тоншу шкірку та більш тверда.
Страва для будь-якого столу / Фото Unsplash
Втім, найбільш популярним залишиться картопляне пюре, яке українці полюбляють не лише в повсякденному вжитку, а й на святкових столах. Щоб страва вийшла максимально вдалою, потрібно знати про деякі поради від кулінарів.
Поради для надзвичайного картопляного пюре
- При подачі картопля може потемніти. Запобігти цьому допоможе лимонний сік – просто додайте столову ложку під час варіння.
- Трішки часнику, сіль, стебла петрушки, кропу та дрібка сушеного розмарину подарують страві неймовірний аромат.
- Шматочок вершкового масла допоможе картоплі швидше зваритися та додасть приємного смаку.
- Невеличка порція розсолу захистить картоплю від розварювання.
- Картоплю найкраще варити на мінімальному вогні.
- Молоко для пюре має бути теплим. Використовувати блендер не бажано – пюре треба робити за допомогою товкачки.