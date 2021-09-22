Корисний сніданок для всієї сім'ї: рецепт чіа-пудингу з малиною та персиком

10:38

Вранці не надто хочеться щось готувати і ми часто шукаємо рецепти швидких сніданків, щоб трішки довше поніжитися в ліжку, а не готувати на кухні. Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку – чіа-пудингу з персиками та малиною, який зекономить вам трішки часу.