Корисний сніданок для всієї сім'ї: рецепт чіа-пудингу з малиною та персиком
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Вранці не надто хочеться щось готувати і ми часто шукаємо рецепти швидких сніданків, щоб трішки довше поніжитися в ліжку, а не готувати на кухні. Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку – чіа-пудингу з персиками та малиною, який зекономить вам трішки часу.
Одноманітні ранкові сніданки, як омлет, млинці, сирник з часом набридають, так й на їхнє приготування вранці йде чимало часу. Ліза Глінська пропонує приготувати смачний та корисний чіа-пудинг ще з вечора (за ніч він набухне), а вранці потрібно тільки нарізати улюблені ягоди чи фрукти і готово!
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Рецепт чіа-пудингу
- Час: 11 годин
- Порції: 4 – 6
Чіа-пудинг від Глінської / Фото зі сторінки кондитерки
– 400 мл кокосового молока (апельсиновий сік або грецький йогурт);
– 40 г насіння чіа;
– 20 г меду або кокосового цукру;
– персики;
– малина.
Приготування:
- Залийте насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішайте інгредієнти.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Додайте до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішайте.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин.
- Дрібно наріжте персики кубиками.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані персики, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву малиною.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Корисний та ситний сніданок готовий. Смачного!
Рецепт чіа-пудингу з малиною та персиком – відео: