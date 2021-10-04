Корисно і дієтично: рецепт кабачкових човників з курятиною

Доки на прилавках магазинів та на ринку вдосталь кабачків, пропонуємо вам приготувати смачні та дієтичні човники з м'ясною начинкою. Рецепт страви доволі простий, а смак кабачкових човників сподобається вам з першого шматочку.

Кабачки – дієтичний та смачний овоч. З них можна приготувати безліч страв: запікати їх чи тушкувати, смажити або готувати на пару.

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Ми пропонуємо приготувати фаршировані кабачки – човники, з начинкою з рису, овочів та курятини.

Кабачкові човники з курячим фаршем

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

– 160 г рису;– 200 г курячого фаршу;– 300 мл води;– 12 мл оливкової олії;– 800 г кабачка;– 60 г ріпчастої цибулі;– 70 г солодкого перцю;– 4 г солі;– 4 г чорного меленого перцю;– 40 г грецького йогурту;– 80 г сиру моцарела;– 5 г вершкового масла.

Приготування:

Ретельно промийте рис проточною водою. Відваріть його до готовності та додайте сіль і вершкове масло.

Помийте кабачки та розріжте навпіл. З кабачків видаліть серединки за допомогою ложки.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на олії разом з солодким перцем, серединками з кабачків та спеціями.

Додайте курячий фарш та продовжуйте обсмажувати інгредієнти.

З'єднайте рис з овочами та фаршем й ретельно вимішайте начинку.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Викладіть начинку в човники з кабачка.

Окремо змішайте йогурт та дрібно натертий сир.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Охайно викладіть соус на половинки кабачка.

Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.