Корисно і дієтично: рецепт кабачкових човників з курятиною

4 жовтня 2021 , 14:20
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Доки на прилавках магазинів та на ринку вдосталь кабачків, пропонуємо вам приготувати смачні та дієтичні човники з м'ясною начинкою. Рецепт страви доволі простий, а смак кабачкових човників сподобається вам з першого шматочку.

Кабачки – дієтичний та смачний овоч. З них можна приготувати безліч страв: запікати їх чи тушкувати, смажити або готувати на пару. 

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Ми пропонуємо приготувати фаршировані кабачки – човники, з начинкою з рису, овочів та курятини.

Кабачкові човники з курячим фаршем

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 160 г рису;
 – 200 г курячого фаршу;
 – 300 мл води;
 – 12 мл оливкової олії;
 – 800 г кабачка;
 – 60 г ріпчастої цибулі;
 – 70 г солодкого перцю;
 – 4 г солі;
 – 4 г чорного меленого перцю;
 – 40 г грецького йогурту;
 – 80 г сиру моцарела;
 – 5 г вершкового масла.

Приготування:

  1. Ретельно промийте рис проточною водою. Відваріть його до готовності та додайте сіль і вершкове масло.
  1. Помийте кабачки та розріжте навпіл. З кабачків видаліть серединки за допомогою ложки.


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на олії разом з солодким перцем, серединками з кабачків та спеціями.
  1. Додайте курячий фарш та продовжуйте обсмажувати інгредієнти.
  1. З'єднайте рис з овочами та фаршем й ретельно вимішайте начинку.


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Викладіть начинку в човники з кабачка.
  1. Окремо змішайте йогурт та дрібно натертий сир. 


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Охайно викладіть соус на половинки кабачка.
  1. Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин. 
  1. Страва готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак