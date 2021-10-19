Корисно знати: як приготувати ідеальне тісто для пельменів та інші цікаві лайфхаки

У кожній домівці має бути смачний, перевірений і головне – не надто складний рецепт домашнього тіста на пельмені чи вареники. У результаті приготування повинно вийти м’яке, еластичне та смачне тісто.

Пельмені – надзвичайно популярна, практична та навіть універсальна страва. У кожній домівці є пакетик з пельменями чи варениками, які приготовані на той момент, коли гості на порозі або немає часу готувати вечерю. У приготуванні пельменів важливі два пункти: соковита начинка та еластичне тісто.

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Вироби з такого тіста піддаються заморожуванню та не розлазяться після варіння. Такий рецепт чудово підійде для приготування вареників або навіть чебуреків.

Заварне тісто

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Ідеальний рецепт / Фото Unsplash

Інгредієнти:

3 склянки просіяного борошна;

3 столові ложки олії;

0,5 чайної ложки солі;

1 склянка (така ж по об'єму, як борошна) кип'ятку.

Приготування:

У попередньо просіяне борошно (краще навіть два рази) вливаємо олію та додаємо олію та сіль. У борошняну суміш додаємо окріп і все швидко перемішуємо ложкою. Коли маса трішки вистигне (але не повністю), акуратно замішуємо тісто. Тісто спочатку буде розсипчасте, проте після кількох хвилин замішування воно стане еластичним. Тісто не потрібно довго місити. Тепер накриваємо його рушником чи краще плівкою і відставляємо буквально на 3 – 5 хвилин, щоб воно “відпочило”. Ідеальне тісто для вареників чи пельменів готове.

Під час ліплення пельменів слід накрити тісто, яке не використовуєте, оскільки воно швидко обвітрюється.Для приготування смачних пельменів слід обрати фарш із додаванням невеликої порції сала.Якщо фарш занадто густий – слід додати у нього води.Пельмені люблять цибулю та зелень.Не можна довго вимішувати фарш, оскільки він може забитися, і тоді начинка вийде не такою смачною.

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