Королівські солодощі: невістка Єлизавети II поділилась рецептом надзвичайного десерту

Герцогиня Корнуольська на своїй сторінці в інстаграм поділилася рецептом бісквітного пирога, названого на честь королеви Вікторії. Ніжний бісквіт є традиційним десертом Великої Британії. Невістка королеви розкрила секрети, завдяки яким цей пиріг виходить особливо смачним.

Камілла, герцогиня Корнуольська, є другою дружиною спадкоємця англійського престолу принца Чарльза. У 2019 році вона стала співорганізатором ініціативи "Поезія разом". Яскрава подія об’єднує школярів та людей похилого віку для виконання віршів, які вони вивчили напам’ять.

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Це чудова подія, яка дозволяє самотнім людям не відчувати себе покинутими. Після читання віршів учасники події влаштовують традиційне англійське чаювання із закусками та солодощами. Саме до такої нагоди дружина принца поділилася особливим бісквітом Вікторія.

Камілла разом із Кейт Міддлтон та королевою Єлизаветою / Фото Сlarencehouse

Торт названий на честь прапрапрапрабабусі принца Чарльза королеви Вікторії. Оригінальний рецепт звучить "Victoria Sponge Cake", проте Каміла внесла у нього свої зміни. Вона розкрила секрет, що "любить шоколад" і іноді використовує начинку на основі горіхової пасти.

Рецепт бісквіту Вікторія від герцогині Корнуольської

Час: 1 година

Порцій:4



Інгредієнти

Для бісквіта:

110 грам просіяного борошна з розпушувачем;

1 чайна ложка пекарського порошку;

110 грам вершкового масла;

110 грам цукрової пудри;

2 великих яйця;

2−3 краплі екстракту ванілі.

Для начинки:

лимонний курд, джем, горіхова паста з какао або збиті вершки.

Приготування: