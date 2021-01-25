Рецепт котлети для бургера від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Котлета у бургері – це без сумнівів основний інгредієнт страви, а правильне її приготування – запорука чудового смаку. Як правильно приготувати котлету для бургера вдома розповідає Володимир Ярославський.

Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм рецептом приготування котлети для бургера з читачами на своїй сторінці в інстаграм.

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Щоб приготувати правильно котлету для бургера скористайтесь рецептом від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського та ваша домашня страва буде смачнішою ніж у ресторані.

Як приготувати котлету для бургера

У великій мисці змішайте нарізані шматочки м'яса і жиру, заправте ворчестерським соусом та за бажанням можна додати трюфельну пасту. М'ясо пропустіть через м'ясорубку та обережно викладайте його на дошку уздовж, щоб зберегти волокна. Краще використовувати середню решітку. Трішки стисніть його руками та загорніть у харчову плівку – затягніть. Щоб вийшло зайве повітря, зробіть на плівці декілька отворів. Залишіть м'ясну ковбаску відпочити на 2-3 години та вже після цього переходьте до формування котлет. Наріжте котлети гострим ножем. Обсмажте котлети на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін. Шеф-кухар радить повторити процес обсмажування два рази, тільки тоді солити. Смачного!

– 1 кг яловичого м'яса (лопатка);– 150-200 г яловичого жиру (обріз антрекота);– 5 г солі;– 30 г соусу Ворчестер;– чорний та духмяний перці.

Щоб сир правильно розплавився, одразу викладіть його на гарячу котлету. Пам'ятайте, що фарш приготований за цим рецептом придатний до вживання протягом одного дня.