Як приготувати котлети Фітнес із курятиною: простий рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт ніжних та соковитих котлет, які швидко і легко готуються. Запишіть собі рецепт.
Ароматні котлети з курячого фаршу, вівсяними пластівцями та кропом сподобаються дітям і дорослим. Котлети чудово поєднуються з будь-яким гарніром та салатами.
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Рецепт котлет
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого фаршу;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів вершків 10%;
– сіль;
– кріп.
Порції: 3-4
- Для приготування котлет у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з яйцями, додайте вершки, залиште для набухання протягом 5 хвилин.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- У миску викладіть фарш, додайте вівсяні пластівці з яйцями, сіль, кріп, ретельно перемішайте, замісіть фарш.
- Розділіть фарш на 9-10 частин, змочіть руки водою, сформуйте котлети.
- Готуйте на пару протягом 10-15 хвилин або розігрійте духовку до температури 150 градусів, викладіть у форму котлети, додайте воду, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!