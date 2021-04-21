Як приготувати котлети Фітнес із курятиною: простий рецепт

Читать новость на русском

Джерело:

Наша Ряба

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт ніжних та соковитих котлет, які швидко і легко готуються. Запишіть собі рецепт.

Ароматні котлети з курячого фаршу, вівсяними пластівцями та кропом сподобаються дітям і дорослим. Котлети чудово поєднуються з будь-яким гарніром та салатами. 

Читайте також Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт

Рецепт котлет

Інгредієнти:
– 400 грамів курячого фаршу;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів вершків 10%;
– сіль;
– кріп.

Порції: 3-4

  1. Для приготування котлет у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з яйцями, додайте вершки, залиште для набухання протягом 5 хвилин.
  2. Помийте кріп, подрібніть ножем.
  3. У миску викладіть фарш, додайте вівсяні пластівці з яйцями, сіль, кріп, ретельно перемішайте, замісіть фарш.
  4. Розділіть фарш на 9-10 частин, змочіть руки водою, сформуйте котлети.
  5. Готуйте на пару протягом 10-15 хвилин або розігрійте духовку до температури 150 градусів, викладіть у форму котлети, додайте воду, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
  6. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!