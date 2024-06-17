Бюджетно, але дуже смачно: елементарний рецепт соковитих котлет із секретом

17 червня 2024, 20:15
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Джерело:

yuliia.senych

Якщо у холодильнику залишилася гречка, приготуйте з неї котлети. Вони будуть дуже смачними та ароматними.

Обов'язково збережіть цей рецепт. Ви готуватимете гречаники не раз.

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Гречаники

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів гречки;
– 400 грамів фаршу;
– 1 яйце; – 1 цибуля;
– сіль, перець, борошно до смаку.

Дивіться, як приготувати гречаники: відео

Приготування:

  1. Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте.
  2. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і ще раз перемішайте.
  3. Зберіть фарш в купку. Відірвіть шматочок і сформуйте довгі котлетки.
  4. Кожну котлетку з усіх сторін обваляйте в борошні та посмажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.
  5. В кінці викладіть котлетки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
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Автор: Ольга Котів